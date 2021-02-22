Украинский артист Арсен Мирзоян рассказал, что был женат, когда познакомился с Тоней Матвиенко. Он год размышлял, что делать, но решил быть честным и рассказал жене Анне о новой любви.

Известный украинский певец Арсен Мирзоян дал новое откровенное интервью. В нем артист рассказал детали личной жизни.

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Арсен Мирзоян о начале отношений с Тоней Матвиенко

С дочерью Нины Матвиенко певец познакомился во время съемок "Голоса страны". Сначала она не понравилась Арсену, потому что зашла в студию звукозаписи и не поздоровалась. Однако впоследствии между ними завязалось общение, музыкант пригласил Тоню в свой тур. Через некоторое время пара поняла, что у них чувства.

Однако Мирзоян в то время был женат на Анне, которая родила мужу двух сыновей. Он долго думал над тем, какое решение принять: рассказать о новой любви, или оставить все, как есть.

Дал себе где-то год прожить с этим! Может, я передумаю, может, это не серьезно. И я понял – все, приплыли! Я решил, что я буду честным. Не надо делать хуже никому и я подумал, лучше сейчас, чем никогда,

– признался Арсен Мирзоян.

Впоследствии роман звезд стал известен украинской аудитории. Певцов начали обвинять: Арсена в том, что он предатель, а Тоню называли разлучницей. Но мужчина отмечает, что он все равно остался хорошим отцом, а вину перед экс-женой не испытывает.

"Никуда мои обязанности не делись, мы с Аней обсудили условно алименты. Я все отдал, все переписал. Мы начали нормально общаться. Тем более, я очень часто приезжаю к малым. Или их забираю на каникулы, или просто в гости", – поделился Арсен Мирзоян.

Также артист может встречаться и с бывшей женой, если с ним не едет Тоня. Напомним, сейчас певец женат на Тоне Матвиенко. Вместе они воспитывают дочь.

Интервью с Арсеном Мирзояном: смотрите видео онлайн