Нина Матвиенко призналась, что была против брака дочери с Арсеном Мирзояном

Отношения Тони Матвиенко с Арсеном Мирзояном закрутились 10 лет назад. В то время мужчина был женатым отцом двух сыновей. Если певица отдалась чувствам, то ее звездная мама Нина Матвиенко руководствовалась холодным умом. Артистка была против брака влюбленных.

Дочь народной артистки Нины Матвиенко долгое время называли разлучницей, ведь она якобы разбила семью Арсена Мирзояна. Только сейчас стало известно, что певица пыталась уберечь Тоню от общественного осуждения. Она была против ее романа с женатым кавалером.

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74-летняя знаменитость призналась, что помогала дочери переписываться с Арсеном. Девушка печатала SMS-ки по указаниям мамы, однако та делала все, чтобы мужчина отцепился от Тони и вернулся в семью.

Я не хотела этого брака. Потому что там двое детей, а для меня это категорическое нет. Я не верила ему,

– заявила Нина Матвиенко.

После женитьбы на Тоне и рождения дочери Нины отношения Арсена Мирзояна с тещей якобы наладились. Ей нравится, что дочь подстраивает любимого под себя и учит, как надо жить.



Нина Матвиенко с дочкой Тоней и зятем Арсеном / Фото из инстаграма певицы

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В новом интервью Нина Матвиенко призналась, что устала от шума в доме. В ее загородном имении поселились не только Тоня с Арсеном и дочкой, но и внучка Ульяна с бойфрендом. Однако у народной артистки нет денег на отдельное жилье, ведь она живет на пенсию в 15 тысяч гривен.

"Внучка вернулась к нам с парнем, сын из монастыря вернулся и Тоня с ребенком и Арсеном. Нас семь человек в доме", – заявила певица.