Делала какой-то обряд, – Павел Зибров вспомнил, как Нина Матвиенко исцелила его во время болезни

У народной артистки Нины Матвиенко были особые способности. Певец Павел Зибров вспомнил, как однажды певица "исцелила" его от внезапной болезни.

Он считает, что у артистки был целительский дар. Ранее Ольга Сумская рассказала, что Нина Матвиенко видела вещие сны.

Интересно Не хотела, чтобы знала общество, – родные Нины Матвиенко призывали не рассказывать о ее последних днях.

Зибров в молодости жил в одном доме с Ниной Матвиенко. Он рассказал трогательную историю, как певица вылечила его от болезни.

По его словам, однажды утром артист имел очень высокую температуру, которую не мог ничем сбить. По дороге в аптеку он встретил Нину Митрофановну, которая предложила ему помощь.

Она пришла, сделала какие-нибудь примочки, вытерла меня, зажгла свечу в квартире, заварила травы, сказала это выпить. Долго молилась, совершала какой-то обряд надо мной – я заснул. Проснулся с утра – у меня температура 36,6. Она меня исцелила,

– уверен Зибров.

По мнению певца, Нина Матвиенко имела целительский дар.

После этого случая артисты виделись чаще, ездили с концертами по Советскому Союзу.

"Часто общались, и ни разу не слышал, что она устала. Последний год – это были благотворительные концерты для военных …Я считаю, что она звезда планетарного масштаба", – сказал Зибров.

Умерла Нина Матвиенко