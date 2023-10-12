Делала какой-то обряд, – Павел Зибров вспомнил, как Нина Матвиенко исцелила его во время болезни
Источник:OBOZREVATEL
У народной артистки Нины Матвиенко были особые способности. Певец Павел Зибров вспомнил, как однажды певица "исцелила" его от внезапной болезни.
Он считает, что у артистки был целительский дар. Ранее Ольга Сумская рассказала, что Нина Матвиенко видела вещие сны.
Интересно Не хотела, чтобы знала общество, – родные Нины Матвиенко призывали не рассказывать о ее последних днях.
Зибров в молодости жил в одном доме с Ниной Матвиенко. Он рассказал трогательную историю, как певица вылечила его от болезни.
По его словам, однажды утром артист имел очень высокую температуру, которую не мог ничем сбить. По дороге в аптеку он встретил Нину Митрофановну, которая предложила ему помощь.
Она пришла, сделала какие-нибудь примочки, вытерла меня, зажгла свечу в квартире, заварила травы, сказала это выпить. Долго молилась, совершала какой-то обряд надо мной – я заснул. Проснулся с утра – у меня температура 36,6. Она меня исцелила,
– уверен Зибров.
По мнению певца, Нина Матвиенко имела целительский дар.
После этого случая артисты виделись чаще, ездили с концертами по Советскому Союзу.
"Часто общались, и ни разу не слышал, что она устала. Последний год – это были благотворительные концерты для военных …Я считаю, что она звезда планетарного масштаба", – сказал Зибров.
Умерла Нина Матвиенко
- Народная артистка Украины умерла 8 октября в возрасте 75 лет. Она не дожила два дня до 76-летия. Ее дочь Тоня к именинам мамы готовила песню-подарок, но теперь композиция стала посвящением.
- Неизвестно, что послужило причиной смерти. Ранее подруги Матвиенко намекнули, что она боролась с тяжелым недугом и пережила несколько операций.
- Похороны Нины Митрофановны состоялся 11 октября. Все желающие могли попрощаться с легендарной певицей в Национальной филармонии. Ее похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве.
- Отдать честь народной артистке пришли звездные коллеги – Виктор Павлик, Монатик, Павел Зибров, Амадор Лопес и многие другие знаменитости.