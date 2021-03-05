Телеведущий Григорий Решетник около 10 лет женат на Кристине. В их отношениях были как взлеты, так и падения. Мужчина признался о кризисе, и как они вышли из него, поделился секретами воспитания детей и рассказал о партнерских родах.

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина являются одной из образцовых пар в шоу-бизнесе. Однако и у них все не всегда было идеально. О деталях развития семьи шоумен рассказал в откровенном интервью в рамках проекта "Сильный".

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Григорий Решетник об отношениях с женой и кризисе

Телеведущий поделился, что он счастлив. Однако не нужно, по его мнению, следовать примеру кого-то, а создавать такую жизнь, чтобы было хорошо тебе и твоей паре.

Я счастлив от того, что я семьянин. От того, что у нас любящая семья. Это огромная работа над собой, прежде всего. Над своими эмоциями, над коммуникацией партнеров. Я рекомендую не искать идеальность в чьей-то семье, не строить ее на чьем-то примере, а создавать свою идеальность,

– рассказал Григорий.

Мужчина отметил, что знает и таких людей, у которых второй или третий брак. Но это не мешает им быть счастливыми. "Они в разводе, но чувствуют, что так лучше и для них, и для партнера. Любая модель семьи, если люди хотят быть счастливыми, нуждается в работе. Это умение честно поговорить, выслушать критику. Это диалог или монолог с самим собой", – отметил Решетник.

В то же время шоумен признался, что у него и Кристины был кризис в отношениях. Тогда у них родился первый сын, супруги жили в съемной квартире не в слишком хороших условиях. Но отметил, что они смогли найти решение проблем. Сначала они начали много общаться, а потом решили все проблемы.

В какой-то момент проблем накопилось столько, что возникло ощущение, будто мы в глухом тупике. И легче, наверное, уйти от этих проблем и закрыться в себе, чем начать их решать. Мы пришли к тому, что нужно начать диалог. И потихоньку распутывали эту ситуацию, создавали правила, которые устраивают нас обоих,

– рассказал Григорий Решетник.

Также телеведущий рассказал, что он не пытается делить домашние обязанности с Кристиной. Вместо этого он участвует в них, то есть выполняет все то, что может делать его жена. Также Григорий отметил, что то, что Кристина воспитывает троих детей – не делает ее зависимой. Она одинаково сильна и мудра, поэтому часто мотивирует и помогает любимому.

Григорий Решетник о детях и партнерских родах

Шоумен поделился, что пытается на собственном примере показать, как надо делать. Он пытается дать сыновьям право на ошибку.

"Самое важное для меня – не навязывать сыновьям свои соображения в ультимативном одностороннем виде. Я хочу сохранить как можно дольше их право на ошибки. Хочу, чтобы они ошибались, становились сильнее. Чтобы они, спрашивая мой совет, одинаково оставались при своем. Стараюсь это не ломать. Порой это сложно, особенно, когда ты воспитываешь троих мужчин. Легче запретить, накричать", – признался Григорий.

Телеведущий также признался, что вместе с женой принял решение о партнерских родах.

Я принял для себя решение, что буду рядом. Если не потеряю сознание, по возможности, буду помогать. У меня тоже в этом вопросе эволюция. Во время третьих родов акушер-гинеколог похвалила меня. Она сказала: "Григорий, вы молодец. Вы как помощник. Вы поддерживали. Делали это уже более профессионально",

– рассказал ведущий "Холостяка".

Григорий Решетник заметил, что считает, что каждый мужчина должен прийти к этому выбору сам. Однако отметил, что очень счастлив из-за того, что проходит вместе с Кристиной сложные вызовы.

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