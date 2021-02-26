Николь Кидман показала, как выглядела в детстве: архивное фото
Известная австралийская актриса Николь Кидман поделилась с поклонниками архивным фото. Она показала, как выглядела в детстве и сравнила кадр с современным снимком.
Источник:инстаграм Николь Кидман
Знаменитая актриса Николь Кидман редко делится с поклонниками архивными фотографиями. Однако на этот раз она показала, как выглядела в детстве.
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Архивное фото Николь Кидман
Актриса поделилась снимком, где она позирует во дворе совсем маленькая. На фото девочка одета в зеленое платье с принтом. Больше яркости добавили рыжие вьющиеся волосы, украшенные заколкой. Маленькая Николь серьезно смотрела в объектив.
Николь Кидман в детстве / Фото с инстаграма Николь Кидман
Также Николь Кидман обнародовала другое фото, которое сделала на днях. Она позировала близко к камере, демонстрируя легкий макияж с акцентом на глазах. Актриса появилась в белой футболке, а волосы уложила мелкими кудряшками, воспроизводя образ с детства.
Маленькая Ник – большая Ник,
– подписала кадры звезда.
Николь Кидман / Фото с инстаграма Николь Кидман
Поклонники знаменитости написали свои впечатления от фото в комментариях:
- Самая красивая женщина в мире;
- Твои кудряшки прекрасны;
- Всегда красивая;
- Очень хорошая;
- Это так мило;
- До сих пор выглядишь замечательно.
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