Известная австралийская актриса Николь Кидман поделилась с поклонниками архивным фото. Она показала, как выглядела в детстве и сравнила кадр с современным снимком.

Знаменитая актриса Николь Кидман редко делится с поклонниками архивными фотографиями. Однако на этот раз она показала, как выглядела в детстве.

Смотрите также Николь Кидман и Хавьер Бардем могут сыграть известную пару Голливуда: первые детали фильма

Архивное фото Николь Кидман

Актриса поделилась снимком, где она позирует во дворе совсем маленькая. На фото девочка одета в зеленое платье с принтом. Больше яркости добавили рыжие вьющиеся волосы, украшенные заколкой. Маленькая Николь серьезно смотрела в объектив.



Николь Кидман в детстве / Фото с инстаграма Николь Кидман

Также Николь Кидман обнародовала другое фото, которое сделала на днях. Она позировала близко к камере, демонстрируя легкий макияж с акцентом на глазах. Актриса появилась в белой футболке, а волосы уложила мелкими кудряшками, воспроизводя образ с детства.

Маленькая Ник – большая Ник,

– подписала кадры звезда.



Николь Кидман / Фото с инстаграма Николь Кидман

Поклонники знаменитости написали свои впечатления от фото в комментариях:

Самая красивая женщина в мире;

Твои кудряшки прекрасны;

Всегда красивая;

Очень хорошая;

Это так мило;

До сих пор выглядишь замечательно.

Другие архивные фото звезд