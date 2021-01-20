Популярная украинская певица Настя Каменских показала свое детское фото и сравнила его с фотографией, сделанной недавно. Комментаторы отметили, что маленькая Настя Каменских похожа на главную героиню фильма "Кудряшка Сью".

Известная украинская певица Настя Каменских почти ежедневно делится с поклонниками интересными кадрами и моментами из своей жизни. На днях она обнародовала архивное фото в личном блоге в инстаграме.

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Настя Каменских показала, как выглядела в детстве

Знаменитость опубликовала свое детское фото. На нем она лежит на кровати в красной кофточке и кроссовках. Также она надела милый берет-кепку яркого цвета.



Настя Каменских в детстве / Фото из инстаграма Насти Каменских

Певица решила сравнить себя тогда и сейчас. Для этого она сделала новое фото, где в такой же позе лежит на кровати. Она надела похожий свитерок с новогодним принтом, кроссовки и кепку. Волосы Настя Каменских распустила. Звезда предстала перед камерой без макияжа, продемонстрировав натуральную красоту.



Настя Каменских / Фото из инстаграма

Поклонников покорила такая серия фотографий певицы. Потап в комментариях написал:"Люблю обоих". Другие сторонники также поделились впечатлениями: