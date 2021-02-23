Синди Кроуфорд показала, как выглядела в детстве: увлекательное фото
Американская супермодель Синди Кроуфорд поделилась с поклонниками архивным фото. Она показала редкое фото из своего детства и очаровала сеть.
Источник:инстаграм Синди Кроуфорд
Знаменитая американская супермодель Синди Кроуфорд 20 февраля отпраздновала день рождения. Звезде исполнилось 55 лет. В праздничный день она решила вспомнить, как выглядела в детстве.
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Детское фото Синди Кроуфорд
Супермодель опубликовала фото, где позировала совсем маленькой. Она появилась в красных лосинах и черно-белом платье с клетчатым принтом и воротничком. Будущая модель сидела у торта, который ей приготовили на день рождения.
Такое детское милое фото Синди Кроуфорд сравнила со своей фотографией с празднования 55-летия. Звезда позировала перед камерой в черном платье с распущенными волнистыми волосами и роскошным макияжем. У нее также стоял большой двухъярусный торт. Модель была счастлива и улыбалась.
Спасибо за все мои поздравления с днем рождения. Я так благодарна своей семье и друзьям. Я знаю, что каждый год, каждый день – это благословение,
– написала Синди Кроуфорд под фото.
Синди Кроуфорд в детстве / Фото из инстаграма Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд празднует день рождения / Фото из инстаграма Синди Кроуфорд
Поклонников и друзей поразило редкое детское фото супермодели. Они поздравили звезду с праздником в комментариях:
- Счастливого дня рождения;
- Надеюсь, это был замечательный день,
- Ты продолжаешь нас очаровывать;
- Каждый день твоей жизни – благословение для тебя и для нас,
- Посылаем много любви;
- Время идет так быстро;
- Твоя красота – это подарок.
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