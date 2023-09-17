"На украинском лучше оригинала": молодой исполнитель перевел трек Тины Кароль "Полюс притяжения"

Украинский артист Никита Киселев удивил слушателей кавером на песню Тины Кароль "Полюс притяжения". Он перевел трек на украинский язык. Его версия поразила украинцев.

Киселев удивил фанатов чувственным исполнением песни. Кароль еще раньше заверила, что не будет переводить свои русскоязычные песни и дала такую возможность молодым артистам.

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Киселев перевел песню Тины Кароль

Исполнитель очень чувственно спел обновленную песню. Переведенный хит теперь называется "Полюс неземного тяжіння". Артист перевел лишь часть песни, вийдет ли трек в его исполнении полностью – неизвестно.

Текст песни "Полюс неземного тяжіння":

Полюс неземного тяжіння

Тільки ти – єдине спасіння

Холодно і без потепління

Чим далі ти, тим ближче

Ми в унісон.

Тільки ти – єдине спасіння

Полюс неземного тяжіння

Заховай мене у сновидіннях

На різних полюсах

Ми все одно разом.

Реакция сети

Поклонники в восторге от нового звучания песни:

"Какие же у Тины классные песни. Вроде бы уже давно забыты, но на украинском получают новое дыхание. Я кайфую".

"Перевод на украинский получился лучше оригинала".

"Это невероятное исполнение. Никита, ты молодец"

"Боже, как я любила эту песню. Сейчас она еще круче звучит".

"По-украински это просто бомба. Я очень рад, что Тина не стала переводить песни, а дала возможность другим проявить себя".

"Боже, как красиво. Очень хочется услышать полную версию".

"Ты передал все эмоции этого хита".

Переведённый трек понравился и его маме. Никита Киселев показал трогательное видео, как впервые спел эту песню родному человеку. Примечательно, что ей очень понравилось.

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