"На украинском лучше оригинала": молодой исполнитель перевел трек Тины Кароль "Полюс притяжения"
Источник:Никита Киселев
Украинский артист Никита Киселев удивил слушателей кавером на песню Тины Кароль "Полюс притяжения". Он перевел трек на украинский язык. Его версия поразила украинцев.
Киселев удивил фанатов чувственным исполнением песни. Кароль еще раньше заверила, что не будет переводить свои русскоязычные песни и дала такую возможность молодым артистам.
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Киселев перевел песню Тины Кароль
Исполнитель очень чувственно спел обновленную песню. Переведенный хит теперь называется "Полюс неземного тяжіння". Артист перевел лишь часть песни, вийдет ли трек в его исполнении полностью – неизвестно.
Текст песни "Полюс неземного тяжіння":
Полюс неземного тяжіння
Тільки ти – єдине спасіння
Холодно і без потепління
Чим далі ти, тим ближче
Ми в унісон.
Тільки ти – єдине спасіння
Полюс неземного тяжіння
Заховай мене у сновидіннях
На різних полюсах
Ми все одно разом.
Реакция сети
Поклонники в восторге от нового звучания песни:
- "Какие же у Тины классные песни. Вроде бы уже давно забыты, но на украинском получают новое дыхание. Я кайфую".
- "Перевод на украинский получился лучше оригинала".
- "Это невероятное исполнение. Никита, ты молодец"
- "Боже, как я любила эту песню. Сейчас она еще круче звучит".
- "По-украински это просто бомба. Я очень рад, что Тина не стала переводить песни, а дала возможность другим проявить себя".
- "Боже, как красиво. Очень хочется услышать полную версию".
- "Ты передал все эмоции этого хита".
Переведённый трек понравился и его маме. Никита Киселев показал трогательное видео, как впервые спел эту песню родному человеку. Примечательно, что ей очень понравилось.
Артисты переводят песни Тины Кароль
- На днях украинский артист SHUMEI представил переведенный хит "Выше облаков" во время большого сольного концерта Тины Кароль во дворце "Украина". Фанам очень понравилась новая версия песни.
- Перевел песню Кароль и исполнитель OKS. Он представил клип и обновленный трек "Ниченка". Артист признается – счастлив, что Тина доверила ему свой суперхит.
- Добавим, что Тина Кароль заявляла, что после 24 февраля 2022 больше не будет исполнять русскоязычные песни.