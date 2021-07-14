Рыдал от счастья, – Никита Добрынин рассказал о первой встрече с новорожденным сыном
Источник:СТБ
Украинский телеведущий Никита Добрынин 13 июля впервые стал отцом. Он признался, что первая встреча с малышом была очень эмоциональной. Мужчина расплакался от счастья.
Недавно звездные супруги Даша и Никита Добрынин стали родителями впервые. Пара наслаждается первыми днями с малышом, которого назвали Львом. И телеведущий поделился эмоциями от первых родов жены.
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Никита Добрынин рассказал о родах
Ведущий признался, что вместе с Дашей ожидал быструю встречу с мальчиком. К родам они начали готовиться после дня рождения Квитковой. Но ребенок родился вовремя – в день, который и был назначен врачами. Никита добавил, как переживал партнерские роды.
Не было страшно абсолютно. Единственное, переживал за Дашу, чтобы все прошло хорошо. Но мы с ней на все 100% были готовы к рождению ребенка. Очень много читали и узнавали о родах. Отнеслись к этому периоду нашей жизни легко. И мне кажется, это правильный подход,
– подчеркнул Добрынин.
"Роды – очень сложный процесс для женщины. И если его можно сделать более приятным, например, танцами, есть силы и настроение, я считаю, это прекрасно. Делал Даше массаж, а в перерывах даже успевали снимать тиктоки", – добавил "Холостяк" .
Первая встреча отца с сыном
Никита Добрынин признался, что не может словами передать ощущение момента, когда увидел своего первенца.
Это самый счастливый день в моей жизни. Когда увидел сына впервые, я не то, что плакал, я рыдал от счастья. Это чудо! Если есть люди, которые сомневаются в чудесах, я точно могу сказать, что они существуют и происходят каждый день,
– подчеркнул телеведущий.
Что известно о рождении первенца Квитковой и Добрынина
- Ночью 30 июня у Даши начались тренировочные схватки. Тогда она уже хотела ехать в роддом, но все прошло. Из-за плохого самочувствия девушка отменила празднование дня рождения, которое должно было состояться 9 июля.
- Уже вечером 12 июня в Квитковой начались роды. Блогерша рассказывала, что после того, как отошли воды, она ела шаурму и делала укладку, а Никита курил кальян. После этого супруги поехали в роддом. Там молодая мама стойко перенесла всю боль.
- Утром 13 июля у Даши и Никиты родился сын. Его назвали Львом.