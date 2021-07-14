Рыдал от счастья, – Никита Добрынин рассказал о первой встрече с новорожденным сыном

Украинский телеведущий Никита Добрынин 13 июля впервые стал отцом. Он признался, что первая встреча с малышом была очень эмоциональной. Мужчина расплакался от счастья.

Недавно звездные супруги Даша и Никита Добрынин стали родителями впервые. Пара наслаждается первыми днями с малышом, которого назвали Львом. И телеведущий поделился эмоциями от первых родов жены.

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Никита Добрынин рассказал о родах

Ведущий признался, что вместе с Дашей ожидал быструю встречу с мальчиком. К родам они начали готовиться после дня рождения Квитковой. Но ребенок родился вовремя – в день, который и был назначен врачами. Никита добавил, как переживал партнерские роды.

Не было страшно абсолютно. Единственное, переживал за Дашу, чтобы все прошло хорошо. Но мы с ней на все 100% были готовы к рождению ребенка. Очень много читали и узнавали о родах. Отнеслись к этому периоду нашей жизни легко. И мне кажется, это правильный подход,

– подчеркнул Добрынин.

"Роды – очень сложный процесс для женщины. И если его можно сделать более приятным, например, танцами, есть силы и настроение, я считаю, это прекрасно. Делал Даше массаж, а в перерывах даже успевали снимать тиктоки", – добавил "Холостяк" .

Первая встреча отца с сыном

Никита Добрынин признался, что не может словами передать ощущение момента, когда увидел своего первенца.

Это самый счастливый день в моей жизни. Когда увидел сына впервые, я не то, что плакал, я рыдал от счастья. Это чудо! Если есть люди, которые сомневаются в чудесах, я точно могу сказать, что они существуют и происходят каждый день,

– подчеркнул телеведущий.

Что известно о рождении первенца Квитковой и Добрынина