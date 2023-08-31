Классные исполнители, – Никита Добрынин назвал 2 молодых артистов, которые меняют украинский шоу-биз
Источник:ТЕТ
Телеведущий Никита Добрынин высказался об украинском шоу-бизнесе. Он назвал двух молодых исполнителей, ставших очень популярными.
Одной из этих артистов является KOLA. Недавно она выпустила чувственный трек, исполнившаяся в дуэте с 11-летней певицей.
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Никита Добрынин "прошёл тест" на то, как хорошо знает украинских и зарубежных знаменитостей. Он назвал молодых исполнителей, творящих современную музыкальную историю. По его словам, это KOLA и ENLEO.
Очень интересно поговорить с молодыми исполнителями. Их действительно много. Та же KOLA, очень классный молодой исполнитель ENLEO. Я бы говорил о молодой украинской музыке, потому что это действительно совершенно новый подход к шоу-бизу,
– объяснил ведущий.
В ролике заметно, что Никита Добрынин разбирается в звездах. В частности, он правильно ответил на то, какие знаменитости возобновили отношения спустя 18 лет после расставания и кто отомстил песней своему бывшему.
Добавим, что на телеканале ТЕТ стартовал новый сезон проекта "Ближе к звездам", ведущим которого является Никита Добрынин вместе с Наталией Солоник. Они рассказывают о жизни и карьерах украинских знаменитостей.
Что известно об артистах KOLA и ENLEO: коротко
- Украинская певица Анастасия Прудиус (настоящее имя KOLA) была участницей шоу "Голос" и "Х-фактор", а также приглашенной певицей на "Танцы со звездами".
- Уже после 24 февраля 2022 года, когда певица выпустила песню "Вместе ли?" и стала очень популярной. Впоследствии артистка выпустила еще несколько песен. KOLA с помощью музыки пытается рассказывать о происходящем в Украине.
- Певец ENLEO – это Никита Леонтьев. Он родился в Мариуполе, где прожил почти всю жизнь. Артист из творческой семьи – его мама и папа музыканты, поэтому с 8 лет он начал играть на гитаре.
- Недавно ENLEO встретился со своим кумиром Томом Оделлом он передал ему символический подарок из Мариуполя.