Певцы встретились в городе Лодзь. Там Никита выступал на фестивале Łódź Summer Festival na 600, а Том был хедлайнером праздника. Событие было посвящено 600-летию со дня рождения города. Мероприятие проходило с 28 по 30 июля.

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Enleo сделал подарок Тому Оделлу

Украинский исполнитель передал Оделлу деревянный ящик с гравировкой, где были написаны названия песни Another love на двух языках: украинском и английском. Внутри был хрусталь из люстры Мариупольского драмтеатра. Этот подарок очень символичен, ведь Никита сам из Мариуполя и долгое время играл как уличный музыкант возле драмтеатра.

Этот хрусталик из люстры драматического театра с Мариуполя, который бил разрушен русскими военными. Это маленький кусочек моего дома и для меня большая честь, что вы сохраните его у себя дома. И помните, что украинцы никогда не забудут вашу поддержку и помощь,

– поделился Никита.

Отметим, трек "Другая любовь" был очень популярен в сети. Сегодня, 1 августа, клип на композицию просмотрели уже более 9 миллионов раз, а под видео сотни тысяч лайков и более двух тысяч комментариев. Фаны в восторге от песни и до сих пор продолжают слушать этот трек. Это привлекло внимание Тома Оделла. Так британский певец подарил Леонтьеву права на свою песню.