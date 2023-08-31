24 Канал собрал главные музыкальные новинки лета, представленные украинскими артистами в этот период. В этом списке точно есть те песни, которые захочется добавить в плейлист.

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Главные хиты лета 2023

Мрійники

Группы TVORCHI и The Hardkiss удивили совместной премьерой песни "Мрійники". Из-за подрыва Каховской ГЭС релиз клипа состоялся позже, но все равно смог очаровать фанов. Видеоработа рассказала о четырех путешественниках-мечтателях, которым нужно объединиться, чтобы найти источник силы. Сейчас как раз время мечтателей, считают музыканты.

TVORCHI и The Hardkiss – "Мрійники": смотрите видео онлайн

Чуєш

Владимир Дантес в июне выпустил атмосферный трек "Чуєш", являющийся одним из главных хитов лета. Хотя фаны считают, что слова песни посвящены его бывшей Дорофеевой, артист эти слухи опровергает. По его словам, песня "Чуєш" об эмоциях, а видео напоминает сюрреалистический сон. К слову, в клипе на трек снялись Даша Кацурина и Алексей Дурнев.

Владимир Дантес – "Чуєш": смотрите видео онлайн

Кохаю, але не зовсім

Надя Дорофеева и Владимир Дантес "боролись" за первое место в списке трендов, когда представили свои хиты. Певица представила романтический летний трек о любви, а также представила клип. В ролике она немного смешно и без постановок танцует в своей квартире.

Надя Дорофеева – "Кохаю, але не зовсім": смотрите видео онлайн

Герои вмирають

Каким бы ни было это лето, мы должны помнить о тех, благодаря кому есть возможность отдыхать и слушать песни. Об этом напомнила певица и военная Стасик, представившая песню "Герої вмирають". В клипе она предстает в образе Харона, являющегося перевозчиком умерших через реку Стикс в загробный мир. Премьера посвящена Роману Ратушному и другим павшим героям.

СТАСИК – "Герои вмирають": смотрите видео онлайн

Мокра

Украинцы по-разному относятся к тому, что звезды переводят свои русскоязычные хиты, но многие эту инициативу поддерживают. Монатик этим летом перевыпустил трек "Мокра", который ассоциируется с летом и страстью.

Монатик – "Мокра": смотрите видео онлайн

Твої тату

Певец OSTROVSKYI и Даша Майорова презентовали трек, ставший настоящим хитом в тиктоке. Песня "Твої тату" рассказывает о токсичных, но страстных отношениях.

OSTROVSKYI и Даша Майорова – "Твої тату": смотрите видео онлайн

Don't Need Your Love

MELOVIN представил англоязычную премьеру, на обложке которой – хейтерские комментарии. Песня восходит к тому, что музыкант переживал в последнее время. В клипе также демонстрируют эпизоды, которые происходили с артистом. Это не только способ поделиться болью, но мотивацией для других.

MELOVIN – Don't Need Your Love: смотрите видео онлайн

Тумани

После неоднозначных реакций общества на то, что Макс Барских до сих пор поет на русском, артист серьезно занялся переводом своих песен на украинский. Среди них и известен многим трек "Тумани".

Макс Барских – "Тумани": смотрите видео онлайн

Порізала пальчик

Исполнительница София Лешишак осовременила народную песню "Порізала пальчик". Интересно, что весь инструментал, услышанный в песне, записал отец исполнительницы.

София Лешишак – "Порізала пальчик": смотрите видео онлайн

Дякую

Оля Полякова накануне Дня Независимости поразила чувственной песней "Дякую", в которой выразила благодарность всем, кто ежедневно приближает победу Украины – медики, военные, волонтеры и спасатели. Она представила черно-белое видео, где показала этих людей – это волонтер Ольга Зайцева, снайперша "Жанна д'Арк", защитник Мариуполя Михаил Дианов.

Оля Полякова – "Дякую": смотрите видео онлайн

Останній день

Певица MamaRika продолжает создавать лирические песни, среди которых трек "Останній день". В клипе она показала самые счастливые моменты своей жизни с родными. MamaRika поделилась, что в клипе она отразила жизнь, полную тревог. Ведь каждый день может стать последним для кого-то из-за российских обстрелов.

MamaRika – "Останній день": смотрите видео онлайн

Ритми

Надя Дорофеева и Макс Барских впервые записали дуэтную песню о печали и боли, воспоминания прошлого и эмоции, превращающиеся в танец. Над энергичным танцевальным клипом работал режиссер Алан Бадоев.

Надя Дорофеева и Макс Барских – "Ритми": смотрите видео онлайн

Кити

Владимир Дантес растрогал премьерой песни и клипа "Кити". Трек посвящен покойному отцу музыканта. Композиция рассказывает о детстве в Крыму, счастливых мгновениях вместе и мечтах, а клип показывает внутреннее состояние и воспоминания. Вместе с новой песней Дантес представил миниальбом.

Владимир Дантес – "Кити": смотрите видео онлайн

One Nation Under Love

В День Независимости Тина Кароль представила украинскую версию трека One Nation Under Love, который для Украины написала оскароносная композитор Дайан Уоррен. Певица также представила символический клип на песню, где показан "творческий мост между Украиной и США". К слову, у этого трека есть шансы попасть к лонглисту Грэмми.

Тина Кароль и Diane Warren – One Nation Under Love: смотрите видео онлайн

Миліша

Для одной песни объединились певцы Тарас Тополя, Михаил Хома (Дзидзьо) и Никита Алексеев (ALEKSEEV). Они представили трек, созданный Александром Пономаревым. Это лирический романс "Миліша", которую Пономарев планировал выпустить в марте 2022 года, и его планы сменила полномасштабная война.

Тарас Тополя, Михаил Хома, ALEKSEEV, Александр Пономарев – "Миліша": смотрите видео онлайн