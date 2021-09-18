Никак не привыкну к декольте, – Катя Осадчая об изменениях в фигуре после родов
Источник:инстаграм Кати Осадчей
Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая рассказала, что ее фигура после родов сильно изменилась. Особенно это касается зоны декольте звезды, так как она кормит сына грудью. Осадчая поделилась новым фото в откровенном платье.
Украинская телеведущая Катя Осадчая месяц назад в третий раз стала мамой. Она почти вернулась в форму после родов, а также возобновила съемки. На днях звезда поделилась изменениями в ее фигуре после появления сына.
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Катя Осадчая об изменениях в фигуре
Знаменитость опубликовала фото, где показала подготовку к съемкам. Она позировала в роскошном бирюзовом платье с пайетками и откровенными вырезами. Катя Осадчая дополнила образ сверкающим колье и хрупкими кольцами. Ведущая собрала волосы в низкий пучок и сделала макияж.
Особенно заметна на фото именно зона декольте, которую замечает и сама телезвезда. У нее увеличился бюст, так как Катя кормит сына грудью.
Никак не привыкну к своему декольте,
– поделилась Осадчая.
Катя Осадчая / Фото из инстаграм-сториз
Также телеведущая рассказала, что в перерывах между съемочными процессами она сцеживает молоко для новорожденного сына.
Катя Осадчая сцеживаем молоко для сына / Фото из инстаграм-сториз
Как звездные мамочки возвращаются в форму после родов
- Катя Осадчая рассказала, что пыталась следить за своим питанием еще во время беременности. Она ела сладкое только в первой части дня и не употребляла вредную пищу. Поэтому восстановить форму после родов ей гораздо легче.
- А певица MamaRika всего за полтора месяца вернулась в безупречную форму. Для этого она придерживалась нескольких правил: делала сухой массаж щеткой, наносила крем от растяжек, носила бандаж, правильно питалась и пила много воды. Скоро она планирует начать заниматься спортом.
- Секретами похудения после родов делилась жена "Холостяка" Макса Михайлюка, модель Даша Хлыстун. Она активно занималась спортом, посещала массажи, не ела после 18:00 и исключила из рациона сладкое, мучное и жареное.