Известная украинская ведущая Катя Осадчая практически не делилась новостями о своей беременности. Однако еще беременной она позировала в фотосессии для журнала. Только сейчас, через 2 недели после родов, звезда показала трогательные фото.

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Катя Осадчая на обложке глянца

Знаменитость предстала перед объективом полностью обнаженной. Она закуталась в длинную голубую ткань, которая скрыла ее грудь и стройные ноги. Одной рукой Катя Осадчая прикрыла интимные места.

Обнаженным телезвезда оставила только беременный животик и плечо. Нежности образу добавлял светло-розовый маникюр.

Волосы Катя Осадчая собрала в низкий аккуратный хвост, украсив прическу длинной черной лентой с бантом. Особой деталью стали белые серьги-подвески.

На лице ведущая сделала нежный макияж. Она подчеркнула глаза черными стрелками, а губы накрасила пудровой помадой.



Катя Осадчая / Viva!

Также Катя Осадчая позировала вместе с мужем, Юрием Горбуновым. Супруги сидели на полу, чувственно глядя друг другу в глаза. Шоумен выбрал для фотосессии белую рубашку, черные классические брюки и туфли.

Звездная жена взамен позировала в белоснежном обтягивающем платье длины миди, что подчеркивало ее состояние. Элегантный look завершили золотые серьги, изысканная прическа и макияж. Возле пары также лежал букет цветов.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Viva!

Интервью Кати Осадчей

Ведущая снималась в передаче до самых родов. Она призналась, что организм просто позволял активно работать.

Конечно, иногда сказывается усталость. Где-то с недели 25 я отказалась от каблуков: мне стало трудно долго ходить на них. Если подсчитать, сколько я хожу за съемку, то это будет до 4 километров. А так в целом мы не уменьшили количество съемок и командировок,

– рассказала звезда.

Знаменитость добавила, что даже несмотря на пандемию она побывала во многих странах. Все благодаря тому, что она может спрогнозировать определенные ситуации в рабочем или других процессах.

Катя Осадчая поделилась, что во время беременности следила за своим питанием, чтобы долго не возвращаться в форму после родов.

"Учитывая смены сезонов и то, что сейчас много работы (иногда не хватает времени просто поесть), в сумме лишних набранных килограммов все три беременности примерно одинаковые. Мое внимание к питанию с каждой беременностью становилось более тщательным, но на килограммы это никак не влияет – все равно организм должен набрать определенное количество. В среднем за беременность я набираю где 15-17 килограммов. Те разы они ушли очень быстро, как будет сейчас, не знаю", – призналась телеведущая.