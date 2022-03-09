Ни одна не позволила мне плакать, – Маша Ефросинина во Львове встретилась с беженками

9 марта 2022 , 11:31
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Источник:

инстаграмм Маши Ефросининой

Телеведущая Маша Ефросинина после начала войны в Украине находилась в Киеве, а затем переехала во Львов. 8 марта она встретилась с женщинами, которые вынуждены были покинуть дома из-за военных действий.

Через войну десятки тысяч женщин вместе с детьми были вынуждены покинуть Харьков, Сумы, Киев и другие города, куда ворвались российские оккупанты. Многие беженцы сейчас живут во Львове. В городе обустроили приюты, где они могут жить некоторое время. 

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Маша Ефросинина побывала в приюте во Львове

Первые дни войны ведущая была в Киеве. Затем она решила временно переехать во Львов, чтобы уберечь детей. 8 марта Маша побывала в приютах, где пообщалась с женщинами. Они поражают весь мир своей отвагой, мужеством, силой воли и оптимизмом. У некоторых переселенцев уже нет домов, однако они не перестают верить в победу Украины. 

Не могу и не хочу записывать сегодня обращения по поводу восьмого марта. Наши невероятно сильные женщины заслуживают признания в любви и восторге каждый день. Особенно в эти адские времена. Сегодня обнялась в приютах Львова с десятками киевлянок, днепрянок, харьковчанок. Ни одна не позволяла мне плакать! Говорят: "Мы победим", хотя у некоторых уже даже домов нет,
– поделилась Ефросинина. 


Маша Ефросинина в приюте во Львове / Фото из инстаграмма ведущей

С 24 февраля украинские звезды пытаются достучаться до россиян, рассказывают правду о событиях в Украине, призывают выходить на митинги, чтобы остановить эту войну. Пока россияне боятся, наше государство поддерживает весь мир


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Автор: Христина Кобак