Нет ни одного уцелевшего дома, – лидер "Другої Ріки" о разрушениях Бучи, Ирпеня и Гостомеля

Музыкант Валерий Харчишин побывал в Киевской области после того, как оттуда выгнали российских оккупантов. Артист рассказал, что в Гостомеле нет ни одного уцелевшего дома, а архитектурные разрушения Бучи переоценены.

Киевщина является одним из регионов Украины, наиболее пострадавших в этой жестокой войне. Города близ столицы удалось освободить, теперь туда возвращаются жители, восстанавливается жизнь. Лидер "Другої Ріки" в интервью 24 каналу рассказал о поездках туда.

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Валерий Харчишин о Буче, Ирпене и Гостомеле

Музыкант отметил, что архитектурные разрушения Бучи слишком переоценены. Город выстоял. Возможно, потому, что оккупанты зашли туда сразу и украинские военные не могли бить по ним. Долгое время в оккупации в Буче находился техник группы "Друга Ріка" Данило. Там была и его любимая. Пока семья была там, Валерий постоянно поддерживал связь с Данилой. Муж с женой уехали из города, когда была первая возможность сделать это.

Это ужасно, но в этой ситуации есть и позитив – Даниил начал общаться на украинском языке,

– сказал Харчишин.

"На 35 – 40 процентов разрушена инфраструктура и вообще город Ирпень. Нет Гостомеля, его просто не существует. Был там недавно, нет ни одного уцелевшего дома. Там и нет мэра, потому что его убили", – поделился артист.