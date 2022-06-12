Нет ни одного уцелевшего дома, – лидер "Другої Ріки" о разрушениях Бучи, Ирпеня и Гостомеля
Музыкант Валерий Харчишин побывал в Киевской области после того, как оттуда выгнали российских оккупантов. Артист рассказал, что в Гостомеле нет ни одного уцелевшего дома, а архитектурные разрушения Бучи переоценены.
Киевщина является одним из регионов Украины, наиболее пострадавших в этой жестокой войне. Города близ столицы удалось освободить, теперь туда возвращаются жители, восстанавливается жизнь. Лидер "Другої Ріки" в интервью 24 каналу рассказал о поездках туда.
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Валерий Харчишин о Буче, Ирпене и Гостомеле
Музыкант отметил, что архитектурные разрушения Бучи слишком переоценены. Город выстоял. Возможно, потому, что оккупанты зашли туда сразу и украинские военные не могли бить по ним. Долгое время в оккупации в Буче находился техник группы "Друга Ріка" Данило. Там была и его любимая. Пока семья была там, Валерий постоянно поддерживал связь с Данилой. Муж с женой уехали из города, когда была первая возможность сделать это.
Это ужасно, но в этой ситуации есть и позитив – Даниил начал общаться на украинском языке,
– сказал Харчишин.
"На 35 – 40 процентов разрушена инфраструктура и вообще город Ирпень. Нет Гостомеля, его просто не существует. Был там недавно, нет ни одного уцелевшего дома. Там и нет мэра, потому что его убили", – поделился артист.Полное интервью с Валерием Харчишиным читайте в рамках проекта " Интервью24".
Когда Харчишин узнал, что здание разрушено, очень расстроился. Однако смог использовать это печальное событие, чтобы собрать средства для подразделения, где служит брат. Для привлечения внимания к сбору денег мужчина опубликовал фото руин дома. Исполнитель планирует отстроить дом, поскольку для его сыновей именно этот дом ассоциируется с Украиной.
Интервью Валерия Харчишина: смотрите видео онлайн