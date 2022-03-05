Нет другого выхода, – Ирина Федишин показала мужа с оружием, ушедшим в терроборону

Украинская певица Ирина Федишин активно помогает беженцам во Львове. В то время как ее муж присоединился к терробороне.

Известная украинская певица Ирина Федишин вместе с родителями активно занимается волонтерством во Львове. Ее муж и продюсер Виталий Човнык присоединился к защите украинских территорий и вступил в ряды территориальной обороны.

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Муж Ирины Федишин в терробороне

Исполнительница рассказала, что теперь организаторские способности ее муж использует не в музыкальной сфере, а в волонтерстве и терробороне.

Страшно, что живем в такие трудные времена… Но нет другого выхода, как брать в руки оружие и гнать кафиров с нашей земли,

– поделилась Ирина Федишин.

"Мой защитник сейчас в терробороне, прошел обучение, как правильно обращаться с оружием, ведь никогда до этого не держал его в руках. Никогда бы не подумала, что такое возможно. Пусть бережет Господь всех, кто сегодня защищает нашу землю", – добавила она.



Муж Ирины Федишин Виталий Човник / Фото из инстаграма Ирины Федишин

Многие знаменитости меняют инструменты на оружие и свою привычную работу в защиту Украины. О присоединившихся к рядам ВСУ и терробороны читайте по ссылке.

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Текст публикации Ирины Федишин

Страшно, что живем в такие трудные времена… Но нет другого выхода, как брать в руки оружие и гнать кафиров из нашей земли.

Сегодня все свои организаторские возможности Виталий использует в волонтерстве. Мой защитник сейчас в терробороне, прошел обучение, как правильно обращаться с оружием, ведь никогда до этого не держал его в руках. Никогда не подумала, что такое возможно. Да хранит Господь всех, кто сегодня защищает нашу землю.

Слава Украине.