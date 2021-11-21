Немного расстроился, – Остап Ступка прокомментировал вылет из шоу "Маска"

Украинский актер Остап Ступка участвовал в шоу "Маска" в образе летучей мыши. В прошлом эфире мужчина показал свое истинное лицо. Ступка удивился, что его так быстро рассекретили.

За кулисами проекта "Маска" сын легендарного Богдана Ступки признался, что был не готов так быстро покинуть шоу. Так как он уже готовился к следующим выпускам.

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Остап Ступка о вылете из "Маски"

"Немного расстроился. Я просто не понимаю, как детективам удалось так быстро меня узнать? Да, у меня уже записано несколько песен, но это секрет. Все равно уже не удастся их исполнить на сцене", – поделился актер.

Богдан Ступка признался, что он не развивал вокальные умения. Поэтому продюсеры шоу помогали подобрать не очень сложные для исполнения треки.

"Например, композиция из мультфильма "Бременские музыканты" знакома мне с детства, и с ней не возникало никаких сложностей. Песня "Летучая мышь" – тоже далась легко, потому что и в оригинальном исполнении нет сильного вокала – сделана на хрипении скорее. Самым сложным был хит Джо Кокера, но я считаю, что даже с моими "певческими талантами" мы справились!", – считает знаменитость.

Остап Ступка рассказал, сколько времени проводил на студии, записывая песни.

Около часа, но бывало и меньше. В последний раз я вообще записал три композиции за 30 минут. В целом у меня очень хорошие впечатления – мне понравилось это шоу и его авантюрность! Я рад, что стал участником такого таинственного и масштабного проекта,

– подчеркнул актер.



Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец тоже расстроился после вылета из шоу. Певец прятался под маской совенка. Он был убежден, что пройдет дальше и исполнит еще несколько украинских песен. Но звездные детективы даже не подозревали, что совенком является Танчинец, тогда как личность летучей мыши отгадали еще во 2 выпуске.

Реакция сети

Поклонники активно делятся впечатлениями после нового выпуска "Маски". Большинство зрителей отгадали, что под маской летучей мыши прятался именно Остап Ступка.