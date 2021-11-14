39-летний Сергей Танчинец признался, что не сам выбирал маску совенка, однако она понравилась ему еще на стадии эскиза. По его словам, "в дупле было комфортно и очень тепло", однако он не видел ни сцену, ни зрителей.
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Лидеру БЕZ ОБМЕЖЕНЬ легко удавалось звучать подобно оригиналам – как Олег Скрипка и Виктор Бронюк из группы ТИК. Затем он обводил вокруг пальцев не только звездных детективов, но и свою семью, которая ничего не знала о его участии в "Маске".
"Жене немного намекнул, но точной информации не было. Ни название проекта, ни образ не раскрывал никому", – рассказал артист.
Я очень хотел спеть песню Виктора Павлика "Ти подобаєшся мені". И мы уже готовили песню "Василино"... Поэтому скажу честно – очень обидно покидать шоу. Но что случилось, то случилось. Будем двигаться дальше,
– заявил Сергей Танчинец.
Сергей Танчинец в костюме Совенка / Фото пресс-службы
Сергей Танчинец в костюме Совенка / Фото пресс-службы
Реакция сети
Большинство фолловеров лидера БЕZ ОБМЕЖЕНЬ и подумать не могли, что за маской Совенка скрывается их кумир. В комментариях они записали его комплиментами за невероятную смену голоса:
- "Угадать было невозможно, крутая работа";
- "Так замаскировать свой невероятный голос – это нечто! До сих пор не верится, что в том дереве сидел наш крутой и любимый Сергей Танчинец";
- "Просто крутезно. Видимо, у всех глаза повылазили от удивления, у меня точно";
- "Я совсем не узнала, очень удивилась! Ваш голос уникален, а Совенок пел совсем другим";
- "Лучший костюм, очень жаль, что открыли так рано".