Небольшая, но моя, – Дарья Петрожицкая похвасталась, что купила квартиру в Киеве

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая стала киевлянкой. Она купила квартиру в столице и переехала туда с кошкой. Актриса призналась, что ей не хватило денег на жилье в центре, поэтому она живет далеко.

Несмотря на безумную популярность и узнаваемость последние шесть лет Дарья Петрожицкая жила на съемной квартире с сестрой и другом-актером Павлом Кружновым. Однако в мае 2021 года все изменилось. Звезда купила свое жилье и переехала туда сама.

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Какую квартиру купила Дарья Петрожицкая

В новом интервью Дарья Петрожицкая похвасталась, что "стала взрослой женщиной", потому что заработала на квартиру в Киеве. Жить с сестрой и другом ей было "классно, очень кайфово", но в арендованных апартаментах она не чувствовала себя в гармонии.

С детства актриса мечтала о необычной планировке и кровати на втором этаже. Так и случилось, у нее квартира-студия с крохотной комнатой, которую она называет "стримерской", и вторым этажом для кровати.

Квартира небольшая, далеко. К сожалению, мне не хватило бюджета жить в центре. Но она моя. Теперь я спокойна, что кошке можно царапать все, что угодно. И я не буду волноваться, что не могу забить гвоздь,

– поделилась Дарья Петрожицкая.

Интересно, что пока знаменитость не хочет съезжаться с юношей Алексеем, с которым встречается уже год. Сейчас она настроена ​​на карьеру, а не на семейную жизнь. Более того, Дарья Петрожицкая надеется, что когда забеременеет, то они с любимым переедут в большую квартиру.

"Наверное, это не та квартира, где будет моя семья", – призналась звезда.