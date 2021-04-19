Известная украинская актриса и участница "Танцев со звездами" Дарья Петрожицкая откровенно рассказала о личной жизни в новом интервью. После тяжелого развода знаменитость нашла любовь.

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Дарья Петрожицкая о новых отношениях

Звезда встретилась с новым возлюбленным после завершения съемок второго сезона "Папика". Они познакомились через общих товарищей, а потому, мужчина не знал Дарью как звезду известного сериала.

Он как раз застал тот момент, когда я была весела, счастлива, выспана и здорова. И улыбалась. И, видимо, это его и задело. Мне нравится как я его чувствую,

– призналась Петрожицкая.

Актриса добавила, что уже давно не чувствовала такого. Долгое время после развода она общалась с бывшим мужем, что не способствовало развитию личной жизни.

Дарья Петрожицкая поделилась, что встречается с новым бойфрендом с начала 2021 года. Парень немного моложе 29-летней звезды. Сейчас у пары настоящий конфетно-букетный период. Однако звезда не планирует пока разглашать его имя.

Когда я просто сижу, а он берет и дает мне Kinder, то я просто кайфую. А я: "О, давай на игрушку посмотрю". Мне легко. Я чувствую, что у меня какая-то гармония внутри,

– рассказала звезда.

Интервью с Дарьей Петрожицкой: смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни Дарьи Петрожицкой