Известная украинская актриса и участница "Танцев со звездами" Дарья Петрожицкая откровенно рассказала о личной жизни в новом интервью. После тяжелого развода знаменитость нашла любовь.
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Дарья Петрожицкая о новых отношениях
Звезда встретилась с новым возлюбленным после завершения съемок второго сезона "Папика". Они познакомились через общих товарищей, а потому, мужчина не знал Дарью как звезду известного сериала.
Он как раз застал тот момент, когда я была весела, счастлива, выспана и здорова. И улыбалась. И, видимо, это его и задело. Мне нравится как я его чувствую,
– призналась Петрожицкая.
Актриса добавила, что уже давно не чувствовала такого. Долгое время после развода она общалась с бывшим мужем, что не способствовало развитию личной жизни.
Дарья Петрожицкая поделилась, что встречается с новым бойфрендом с начала 2021 года. Парень немного моложе 29-летней звезды. Сейчас у пары настоящий конфетно-букетный период. Однако звезда не планирует пока разглашать его имя.
Когда я просто сижу, а он берет и дает мне Kinder, то я просто кайфую. А я: "О, давай на игрушку посмотрю". Мне легко. Я чувствую, что у меня какая-то гармония внутри,
– рассказала звезда.
Интервью с Дарьей Петрожицкой: смотрите видео онлайн
Что известно о личной жизни Дарьи Петрожицкой
- Девушка в 20 лет вышла замуж за актера Алексея Петрожицкого после года отношений.
- По словам Дарьи, разрыв 5-летнего брака произошел из-за безразличия и многих других факторов.
- После развода у знаменитости было несколько романов. Однако, они не смогли перерасти в серьезные отношения.