Не знала украинского вообще, – Ефросинина объяснила, почему до сих пор общается на русском

В обыденной жизни Маша Ефросинина, как и множество других звезд, общается на русском языке. Фаны упрекнули ведущую и за русскоязычный инстаграм, но та назвала этот язык родным.

После ведения языковых квот на телевидении едва ли не все знаменитости принялись учить украинский. Удивительно, Маша Ефросинина не исключение. Она до сих пор занимается с преподавателем, потому что до вступления в киевский вуз не слышала и не знала соловьиного.

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Почему Маша Ефросинина общается на русском языке

Ведущая заверила, что это отнюдь не отражает ее гражданскую позицию. На русском она общается только потому, что родилась и выросла в Керчи, что в Крыму, поэтому этот язык был, есть и будет для нее родным.

Это мой родной язык! Меня на нем вырастили и воспитали. До приезда в Киев из Крыма я не знала украинского вообще. Сегодня я не нарушаю языковой закон в медиа и оттачиваю свой украинский с преподавателем. Но я не забираю у вас ваш родной язык, и прошу не запрещать мне мой,

– резко ответила Ефросинина.

Маша Ефросинина о русском языке / Фото с инстаграм-сторис

что не только Ефросинина учит украинский язык с преподавателем.тоже брала уроки украинского , аввела "языковой режим" на время съемок шоу "Україна має талант".

Напомним, ранее Маша Ефросинина честно заявляла, что в школе не изучала украинский язык, потому что родители могли написать отказ от его преподавания, тогда так поступали все. "Украинский язык представлялся как какое-то препятствие, как нарушение нашей свободы", – вспоминала телезвезда о детстве в Крыму.