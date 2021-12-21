Не знал, как она отреагирует, – Юрий Горбунов вспомнил, как признавался в любви Кате Осадчей
Источник:ТСН
Ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов долгое время скрывали свои отношения от публики. Поэтому признание в любви тоже было тайным. Юрий Горбунов рассказал, как все было.
Знаменитости Катя Осадчая и Юрий Горбунов познакомились на съемках "Голоса страны". Именно этот проект сильно сблизил ведущих.
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Как Юрий Горбунов признавался Кате Осадчей
После того как отношения пары перешли на новый уровень, Юрий Горбунов решил сделать предложение любимой. Он очень волновался.
Я в свое время признавался в любви Кате в Одессе и для меня это было очень сложно, поскольку я не знал, как она отреагирует. Она ответила "да", но это был очень волнующий момент. Для женщин это очень важный момент. Он значимый и говорит, что мужчина ничего не боится и на весь мир может встать на колено и предложить руку и сердце,
– поделился шоумен.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Отношения Кати Осадчей и Юрия Горбунова
- Телеведущие познакомились на концерте Лучано Паваротти в Киеве. Тогда они общались только как коллеги.
- Однако их сильно сблизила совместная работа – звезды вели вокальное шоу "Голос. Дети". Уже во 2 сезоне на телевизионной площадке возникла первая симпатия, затем Горбунов и Осадча начали устраивать свидание. Но об их романе не знал никто.
- Знаменитости объявили об отношениях и тайной свадьбе только тогда, когда Катя Осадча забеременела во второй раз – в феврале 2017 года. Юрий Горбунов рассказывал, что решил, чтобы люди понимали, что их сын – это плод любви.
- В 2021 году супруги стали родителями во второй раз – у них родился сын Даниил. На днях они крестили малыша и дали ему второе имя – Николай.