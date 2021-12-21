Знаменитости Катя Осадчая и Юрий Горбунов познакомились на съемках "Голоса страны". Именно этот проект сильно сблизил ведущих.

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Как Юрий Горбунов признавался Кате Осадчей

После того как отношения пары перешли на новый уровень, Юрий Горбунов решил сделать предложение любимой. Он очень волновался.

Я в свое время признавался в любви Кате в Одессе и для меня это было очень сложно, поскольку я не знал, как она отреагирует. Она ответила "да", но это был очень волнующий момент. Для женщин это очень важный момент. Он значимый и говорит, что мужчина ничего не боится и на весь мир может встать на колено и предложить руку и сердце,

– поделился шоумен.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Отношения Кати Осадчей и Юрия Горбунова