Не ждут даже дома: у комика Сабурова сорвался тур в родном Казахстане

После позорного тура в США Нурлан Сабуров собирался с концертами в родной Казахстан, но и там ему не рады. Он был вынужден перенести гастроли на октябрь-ноябрь 2022 года.

Звезда юмористического шоу "Что было дальше?" Нурлан Сабуров перечеркнул свою репутацию несколькими концертами в США. Сначала комик признался, что ему страшно перед Путиным, а потом цинично пошутил об украинке в окровавленном платье. За низкопробные шутки казах сразу поплатился – ему отменили выступления в Чикаго, Израиле, а теперь и в родном Казахстане.

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У Нурлана Сабурова сорвался тур в Казахстане

По независящим от меня причинам. Внимание! Перенос тура – ​​октябрь-ноябрь 2022. Подробности скоро. Все приобретенные ранее билеты будут действительны на новые даты концертов,

– объявил Сабуров в инстаграме.

Он пообещал, что проедет Казахстаном не в мае, а в октябре и ноябре этого же года. С концертами "путинский клоун" намылился в такие города – Актау, Актобе, Нур-Султан, Петропавловск, Алматы, Усть-Каменогорск, Семей и другие.

У Нурлана Сабурова сорвался тур в Казахстане / Фото с инстаграммы комика

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