Не вспомнили о Чапкисе, – Илона Гвоздева раскритиковала первый эфир "Танцев со звездами"
Источник:инстаграм Илоны Гвоздевой
В этом году Илона Гвоздева отказалась от участия в" Танцах со звездами " как участница. Однако она и дальше следит за проектом и делится впечатлениями с фанами. На удивление, танцовщица не в восторге от первого прямого эфира.
Больше всего Илону Гвоздеву возмутило то, что в 1 выпуске "Танцев со звездами" так и не вспомнили о легендарном хореографе Григории Чапкисе, который ушел из жизни 13 июня 2021 года. Как в первых, так и в последних сезонах он был главным судьей шоу.
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В анонсе шоу не раз упоминали, что этот сезон посвящен памяти легендарного Григория Чапкиса. В итоге в эфире даже не вспомнили о нем. Могли бы и открыть с памяти о нем,
– резко заявила танцовщица.
Победительницу "Танцев со звездами" разочаровали и другие детали:
- слишком низкие и разношерстные оценки судей;
- очень короткие номера;
- новые танцовщицы с неидеальной техникой;
- малое количество бальных постановок как для заявленного "бального сезона";
- скупые дневники, в которые вошли истории из жизни, а не моменты подготовки к первому выходу на паркет;
- подарок MELOVIN для Екатерины Кухар в виде "живого сердца".
Однако Илону Гвоздеву приятно поразили мужчины-танцоры с невероятной техникой и новый судья проекта Максим Чмерковский.
"Очень понравился, говорил по теме и красиво", – подметила танцовщица.
Первый прямой эфир "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма Илоны Гвоздевой
Фавориты Илоны Гвоздевой на "Танцах со звездами":
- Станислав Горуна и Даниэлла Преап;
- Артур Логай и Анна Карелина;
- Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар;
- Lida Lee и Алексей Базела.
Почему Илоны Гвоздевой нет на "Танцах со звездами"
В конце июля знаменитость заявила, что ждать ее среди танцовщиков пятого сезона не стоит. Она отказалась от участия в "Танцах со звездами", которым отдала четыре года. По мнению Гвоздевой, она может больше, чем танцевать на паркете и раскрывать своих партнеров.
Впоследствии Илона Гвоздева призналась, что вернулась бы в шоу в роли судьи или главного хореографа. Однако последняя должность в этом году досталась Елене Шоптенко.