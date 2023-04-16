Не виделись более полугода: Маша Ефросинина рассказала о первой встрече мужа с сыном

Муж Ефросининой Тимур сейчас служит в ВСУ. Сама Маша живет в Киеве, а ее сын Александр был с бабушкой в Варшаве. Только недавно семья смогла встретиться впервые за несколько месяцев.

Об этом Ефросинина рассказала в программе "Тихий вечер с Еленой Кравец". Раньше она показывала фото, как ее 8-летний сын впервые вернулся в Украину из Польши.

Интересно Снайперша Евгения Эмеральд родила дочь: первые фото и неожиданное заявление после родов

Маша призналась, что ее муж не видел сына где-то полгода или даже восемь месяцев.

По ее словам, раньше они каждый день в 21:00 виделись по видеосвязи. Когда Тимур не слишком занят, они вместе делали онлайн уроки. Однако в последнее время Саша просто каждый вечер в течение 20 минут читает для папы книги по видео.

Но на днях сын Ефросининой наконец-то встретился с папой.

И вот они встретились – реакция была такая, что я не знала, чего ожидать... Он так прыгал, плакал и смеялся. Но мы дали всем этим эмоциям выплеснуться,

– рассказала Евросинина.

Раньше ведущая делилась в стор фото вместе с мужем и сыном из лифта своего дома.



Маша Ефросинина с мужем и сыном / Фото с ее инстаграм-сторис

Маша добавила, что когда однажды она выложила видео, как я провожу Тимура на фронт, ее телефон "вспыхнул" от количества "спасибо" от женщин со всей Украины.

"Я поняла, как многие женщины ждут своих мужчин, и их надо поддерживать. Хотя мне очень трудно выкладывать в социальные сети все, что связано с Тимуром. Даже говорить об этом трудно", – призналась ведущая.

Смотрите интервью с Машей Ефросининой: видео

К слову, муж ведущей Маши Ефросининой с самого начала полномасштабного вторжения пошел добровольцем в ряды ВСУ. Недавно Тимур праздновал день рождения, и жена поздравила его и показала фото любимого с фронта.

Ранее Маша Ефросинина признавалась, что очень обижалась и кричала на любимого, когда он заявил ей, что идет на войну. Но сейчас звездная ведущая гордится Тимуром.