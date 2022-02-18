Не только с Викой из "НеАнгелов": почему Слава Каминская поссорилась с Юрием Никитиным

Дуэт "НеАнгелы" распался почти год назад, но слухи вокруг него не утихают до сих пор. Слава Каминская рассорилась сначала с коллегой Викой Смеюхой, а затем и с экс-продюсером Юрием Никитиным, который обещал поддерживать ее сольную карьеру.

В марте 2021-го "НеАнгелы" распались по инициативе Юрия Никитина. Он решил, что группа не будет выпускать новые песни и не будет выступать публично, но будет работать на корпоративах. Однако продюсер быстро понял, что ошибся, отпустив девушек в сольное плавание. Он предлагал Славе Каминской восстановить дуэт, но та не захотела.

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Никитин просил Каминскую вернуться в "НеАнгелы"

По словам певицы, они с Юрием Никитиным встречались тет-а-тет, общались о возвращении "НеАнгелов" на большую сцену, но не сошлись в интересах.

"Группа "НеАнгелы" приносила деньги. Где-то погорячился, когда нас распустил, а впоследствии понял, что что-то сделал не так. Но меня уже было не остановить. Потому что возвращаться туда и обрубать себе крылья, не очень хотелось", – призналась Слава Каминская.

Почему Каминская больше не общается с Никитиным

Артистка не скрывает, что в ссоре с Никитиным виновата она. Когда экс-продюсер предлагал Каминской вернуться под его крыло, пообещала подумать и позвонить, но так и не набрала. С тех пор звезды не общаются.

Я всегда боюсь отказывать. Сказала, что я подумаю. И не перезвонила. Вот это, наверное, была моя ошибка. Но время пройдет, все мои бывшие всегда возвращаются,

– поделилась певица.

Слава Каминская / Фото из инстаграма певицы

Интересно, что ранее Юрий Никитин обещал поддерживать сольный путь как Славы Каминской, так и Вики Смеюхи.