После задержания лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука его жена Марченко призывает уволить мужа. На ее высказывания отреагировал Игорь Кондратюк.

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Игорь Кондратюк о Марченко

Продюсер предложил Оксане Марченко вместо обращений к украинскому президенту записать видео для кума Путина и призвать его уйти из Украины.

Оксана, обратись к своему куму Путину-х*йлу, чтобы забрался из Украины, и твой муж будет на свободе!

– написал Игорь Кондратюк.

В комментариях к сообщению ведущего Кондратюка написали, что он дружил с Оксаной Марченко. Но он поспешил это опровергнуть.

Напомним , Оксана Марченко была ведущей шоу "Х-Фактор", "Україна має талант". В то же время Игорь Кондратюк какое-то время участвовал в этих проектах как судья.

"Это ко мне претензия или просто констатируете? Подружкой не была, коллегой по работе была. Но не я поехал мозгами, согласитесь", – ответил продюсер.



Скриншот из фейсбука