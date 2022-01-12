Не скрывают чувств: Леонардо Ди Каприо отдыхает с любимой на французском курорте

Известный актер Леонардо Ди Каприо проводит зимние каникулы на курорте Сен-Барт. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная, модель Камила Морроне.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо устроил зимний отдых вместе с возлюбленной Камилой Морроне. Влюбленная пара отправилась на французский курорт Сен-Барт.

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Леонардо Ди Каприо на отдыхе

Знаменитостей чуть ли не ежедневно фотографируют папарацци. И, похоже, это уже не смущает пару, ведь они не скрывают чувств перед публикой. Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне много обнимаются и целуются.

Пара предпочитает пляжный отдых. Чаще всего их можно увидеть в океане, а также на берегу, где они загорают. Камила Морроне активно показывает фото с отдыха, тогда как Ди Каприо отгородился от социальных сетей.



Камила Морроне на отдыхе / Фото из инстаграма модели

Ди Каприо заподозрили в лицемерии

Отметим, что в сети не обошлось и без критики голливудского актера. Дело в том, что за несколько дней до того Леонардо Ди Каприо катался на суперяхте. Транспорт, который выбрал знаменитость, является крайне неэкологичным.

Всего за 11 километров огромная яхта оставляет такой же след углерода, как и автомобиль с бензиновым двигателем, на котором ездят год. Пользователям непонятно, почему Леонардо Ди Каприо, который борется против влияния человечества на экологию, выбрал именно такой способ отдыха.