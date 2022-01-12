Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо влаштував зимовий відпочинок разом з коханою Камілою Морроне. Закохана пара гайнула на французький курорт Сен-Барт.

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Леонардо Ді Капріо на відпочинку

Знаменитостей мало не щодня фотографують папараці. Та, схоже, це вже не бентежить пару, адже вони не приховують почуттів перед публікою. Леонардо Ді Капріо та Каміла Морроне багато обіймаються та цілуються.

Пара надає перевагу пляжному відпочинку. Найчастіше їх можна побачити в океані, а також на березі, де вони засмагають. Каміла Морроне активно показує фото з відпочинку, тоді як Ді Капріо відгородився від соціальних мереж.



Каміла Морроне на відпочинку / Фото з інстаграму моделі

Додамо, не тільки пара Леонардо Ді Капріо та Каміли Морроне перебуває на відпочинку. Світська левиця Кім Кардашян одразу після Нового року гайнула на Багами. Зірка проводить відпочинок не сама, а з бойфрендом Пітом Девідсоном.

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