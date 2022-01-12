Голливудский актер Леонардо Ди Каприо устроил зимний отдых вместе с возлюбленной Камилой Морроне. Влюбленная пара отправилась на французский курорт Сен-Барт.

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Леонардо Ди Каприо на отдыхе

Знаменитостей чуть ли не ежедневно фотографируют папарацци. И, похоже, это уже не смущает пару, ведь они не скрывают чувств перед публикой. Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне много обнимаются и целуются.

Пара предпочитает пляжный отдых. Чаще всего их можно увидеть в океане, а также на берегу, где они загорают. Камила Морроне активно показывает фото с отдыха, тогда как Ди Каприо отгородился от социальных сетей.



Камила Морроне на отдыхе / Фото из инстаграма модели

Добавим, не только пара Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне находится на отдыхе. Светская львица Ким Кардашян сразу после Нового года поехала на Багамы. Звезда проводит отдых не сама, а с бойфрендом Питом Дэвидсоном.

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