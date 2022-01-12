Голливудский актер Леонардо Ди Каприо устроил зимний отдых вместе с возлюбленной Камилой Морроне. Влюбленная пара отправилась на французский курорт Сен-Барт.
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Леонардо Ди Каприо на отдыхе
Знаменитостей чуть ли не ежедневно фотографируют папарацци. И, похоже, это уже не смущает пару, ведь они не скрывают чувств перед публикой. Леонардо Ди Каприо и Камила Морроне много обнимаются и целуются.
Пара предпочитает пляжный отдых. Чаще всего их можно увидеть в океане, а также на берегу, где они загорают. Камила Морроне активно показывает фото с отдыха, тогда как Ди Каприо отгородился от социальных сетей.
Камила Морроне на отдыхе / Фото из инстаграма модели
Ди Каприо заподозрили в лицемерии
- Отметим, что в сети не обошлось и без критики голливудского актера. Дело в том, что за несколько дней до того Леонардо Ди Каприо катался на суперяхте. Транспорт, который выбрал знаменитость, является крайне неэкологичным.
- Всего за 11 километров огромная яхта оставляет такой же след углерода, как и автомобиль с бензиновым двигателем, на котором ездят год. Пользователям непонятно, почему Леонардо Ди Каприо, который борется против влияния человечества на экологию, выбрал именно такой способ отдыха.