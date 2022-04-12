Не хочу делать из этого шумиху, – Тина Кароль объяснила, почему вернется в Киев по-тихому

За неделю до войны Тина Кароль ушла в женский монастырь, а в начале марта уже митинговала в Варшаве. Сейчас она в Польше, а о возвращении в Киев не говорит публично. Все потому, что не хочет брать на себя ответственность за людей.

Многие украинские знаменитости до сих пор не рассекречивают, куда они сбежали от войны. Фаны почти неделю не знали, где прячется Тина Кароль. Как выяснилось впоследствии, певица уехала в Польшу, где спела на не одном благотворительном концерте. Вместо этого артистка отказывается обсуждать свое возвращение в Киев.

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Почему Тина Кароль никому не скажет, что вернулась в Киев

По словам Кароль, она не всегда хочет рассказывать, где находится. Если Тина и вздумает ехать в Киев, то сделает это "очень тихо, осторожно", никому не сказав. Все потому, что, по мнению звезды, ее примеру последуют фаны.

Не хочется делать из этого шумиху, потому что я буду подвергать людей опасности. "О, Тина поехала, и мы поедем". Мы люди публичные, мы не имеем права взять и сказать: "Я в Украине". Тогда все поймут, что можно возвращаться, а это жизни людей. И это лотерея,

– разговорилась Тина Кароль.

"Мы только с разрешения будем говорить, что мы есть, мы вернулись. Самое главное – это защита населения, защита людей", – добавила артистка.