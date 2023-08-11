Сейчас много консультаций с врачами: названному сыну Тимура Мирошниченко нужна операция

Ведущий Тимур Мирошниченко в прошлом месяце усыновил мальчика. Он не скрывал, что у названого сына есть некоторые проблемы со здоровьем. Теперь выяснилось, что ему нужна операция.

Сейчас звездные родители вместе с Марселем посещают разных врачей. Об этом рассказала супруга ведущего Инна.

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Тимур и Инна пытаются решить некоторые проблемы со здоровьем сына, которые он получил за время пребывания в детдоме.

Так, утром Инна с Марселем провела онлайн-разговор с педиатром-аллергологом, а вечером встречалась с консультантом по детскому питанию. Параллельно с этим мальчик посещает и других специалистов.

Я верю в то, что любовь и минимальное вмешательство, доверие и время сделают из "сложного ребенка" абсолютно здорового мальчика. Я молюсь о его здоровье каждый день. Но без операции не обойтись,

– написала Инна.



Инна Мирошниченко рассказала об операции сына / Скриншот

Инна добавила, что большинство врачей не понимают особенностей усыновленных детей, а потому "примеряют" на них нормы тех малышей, которые не были в детдоме. Однако необходимо осознавать разницу между такими детьми.

У названого сына Мирошниченко проблемы со здоровьем: коротко