Дмитрий Комаров продолжает ездить по Украине и показывает ужасы, какие российские оккупанты делают с украинскими городами. Побывав в Донецкой и Луганской областях, мужчина призвал население не пренебрегать эвакуацией, чтобы сохранить жизнь.

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Дмитрий Комаров призывает жителей Донбасса эвакуироваться

Уже неоднократно власти отмечали, что Россия готовит новое наступление на Донбасс, поэтому жителям рекомендуют немедленно эвакуироваться, чтобы сохранить жизнь. 18 апреля Генштаб начал фиксировать первые признаки наступательной операции. Россияне уничтожают украинские города, убивают мирных людей. Они делают это целенаправленно.

Очень прошу людей из Донецкой и Луганской областей эвакуироваться. Помочь эвакуироваться тем, кто сам не может. Россия прос**ла свою "спецоперацию". Они "побеждают" только в своей вымышленной действительности по телевизору на федеральных каналах и других СМИ. Впереди 9 мая, потому им важно придумать, что назвать "победой". Теперь в Донецкой и Луганской областях просто убивают людей и уничтожают города, чтобы продвигаться по выжженной земле. Якобы освободили,

– заметил Комаров.

Дмитрий Комаров призывает эвакуироваться: смотрите видео онлайн

Он также предупредил, что Россия планирует создать в этих областях второй Мариуполь – ад: "На женщин, детей и пожилых людей им плевать. Все равно потом скажут, что мы сами себя обстреляли. Езжайте из Северодонецка. Если у ваших родных нет связи и интернету – звоните соседям, друзьям, знакомым… Пока из города можно выйти, но Кремль хочет сделать здесь такой масштаб трагедии, как в Мариуполе.

Враг без чести, совести, принципов. Он ранен, в конвульсиях. Сейчас он уничтожает Донецкую и Луганскую области, чтобы 9 мая рассказать своему населению, как "защищают". Наши бойцы дают достойный отпор. Поэтому армия России, не способная на честное сражение, просто сносит города – авиабомбами, ракетами, артиллерией. Многие истребители залетают в Украину из России, но далеко лететь боятся. Опытные летчики отказываются выполнять приказы, поэтому часто летают курсанты, которым пообещали повысить звание и еще "бонусы" за убийства.