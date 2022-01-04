Святая ночь со звездами: Наталка Карпа рассказала рецепт борща с грибными ушками

Украинцы готовятся к Святвечеру, составляют меню блюд, которые в этом году будут на праздничном столе. Специально для читателей 24-го канала Наталка Карпа рассказала рецепт борща с грибными ушками, который готовят в ее семье.

Артистка – родом из Львовской области, где соблюдаются традиции Святвечера и празднование Рождества. 6 января вечером на столе обязательно должно быть 12 постных блюд. И одно из них – борщ с грибными ушками. Его рецептом Наталка поделилась в рамках проекта "Святая ночь со звездами".

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Рецепт борща с грибными ушками от Наталки Карпы

Ингредиенты для борща:

красная свекла – 600–700 граммов;

большой репчатый лук – 1 штука;

грибной бульон – 3 литра;

уксус или лимонный сок – 2 столовые ложки или по вкусу;

лавровый лист;

соль;

черный молотый перец;

зелень укропа.

Ингредиенты для ушек:

белые сушеные грибы – две полные горсти;

небольшой репчатый лук – 1 штука;

мука – 150 граммов;

яйца – 1 штука;

вода – 50 граммов;

соль;

черный молотый перец.

Перед приготовлением:

Интересно, что же готовят украинские звезды на Рождество? Сайт 24 канала запустил спецпроект " Святая ночь со звездами ", где с 1 по 6 января мы опубликуем самое интересное постное меню к праздничному столу. С первой рождественской звездой вы сможете насладиться блюдами, которые также будут на Святвечере у ваших любимых артистов.Автор проекта – руководитель раздела LifeStyle 24 Ульяна Журба

Грибы нужно замочить на ночь. После этого залить их чистой водой и варить до готовности (Наталка рекомендует варить час). Затем грибной бульон слить и процедить через мелкое сито. На этом бульоне будем варить борщ. Вымытую свеклу также отварить до готовности.

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Наталка Карпа с мужем и дочерью / Фото из инстаграммы Наталки Карпы

Готовим ушки:

Нарезаем лук мелкими кубиками и слегка поджариваем на подсолнечном масле.

Отваренные грибы пропускаем через мясорубку или измельчаем ножом.

К луку добавляем грибы, соль, перец и вместе жарим в течение 3–5 минут в среднем огне.

На столешницу высыпаем муку, делаем в ней небольшое углубление и разбиваем туда яйцо, щепотку соли. Все это слегка перемешиваем рукой. Затем постепенно добавляя воду, замешиваем тесто.

На присыпанной мукой столешнице раскатываем тесто (очень тоненько, 1–1,5 миллиметра).

Формой или стаканом выжимаем кружочки диаметром 4 сантиметра.

На кружочек выкладываем грибную начинку, плотно слепляем края вместе, соединяем в конце.

Ушки выкладываем в кастрюлю с кипящей водой. Доводим до кипения и варим 1–2 минуты.

Чтобы готовые ушки не слипались, перемазываем их растительным маслом.

Готовим борщ:

Вареную свеклу очищаем от кожуры и натираем на грубой терке.

Лук нарезаем соломкой и обжариваем на подсолнечном масле до золотистого цвета.

Добавляем в готовый лук свеклу и уксус, все перемешиваем и тушим 3–5 минут.

После этого добавляем свеклу, лавровый лист, соль и перец в кипящий грибной бульон.

Быстро доводим до кипения и варим на маленьком огне еще 3–4 минуты.

Подаем на стол:

Борщ наливаем в порционные тарелки, выкладываем ушки и присыпаем мелко нарезанной зеленью укропа.

Приятного аппетита!

Сочельник в семье Наталки Карпы / Фото из инстаграммы Наталки Карпы