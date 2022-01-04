Святая ночь со звездами: Наталка Карпа рассказала рецепт борща с грибными ушками

4 января 2022 , 11:00
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Источник:

24 канал

Украинцы готовятся к Святвечеру, составляют меню блюд, которые в этом году будут на праздничном столе. Специально для читателей 24-го канала Наталка Карпа рассказала рецепт борща с грибными ушками, который готовят в ее семье.

Артистка – родом из Львовской области, где соблюдаются традиции Святвечера и празднование Рождества. 6 января вечером на столе обязательно должно быть 12 постных блюд. И одно из них – борщ с грибными ушками. Его рецептом Наталка поделилась в рамках проекта "Святая ночь со звездами".

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Важно! Интересно, что же готовят украинские звезды на Рождество? Сайт 24 канала запустил спецпроект "Святая ночь со звездами", где с 1 по 6 января мы опубликуем самое интересное постное меню к праздничному столу. С первой рождественской звездой вы сможете насладиться блюдами, которые также будут на Святвечере у ваших любимых артистов.

Автор проекта – руководитель раздела LifeStyle 24 Ульяна Журба.

Рецепт борща с грибными ушками от Наталки Карпы

Ингредиенты для борща:

  • красная свекла – 600–700 граммов;
  • большой репчатый лук – 1 штука;
  • грибной бульон – 3 литра;
  • уксус или лимонный сок – 2 столовые ложки или по вкусу;
  • лавровый лист;
  • соль;
  • черный молотый перец;
  • зелень укропа.

Ингредиенты для ушек:

  • белые сушеные грибы – две полные горсти;
  • небольшой репчатый лук – 1 штука;
  • мука – 150 граммов;
  • яйца – 1 штука;
  • вода – 50 граммов;
  • соль;
  • черный молотый перец.

Перед приготовлением:

Грибы нужно замочить на ночь. После этого залить их чистой водой и варить до готовности (Наталка рекомендует варить час). Затем грибной бульон слить и процедить через мелкое сито. На этом бульоне будем варить борщ. Вымытую свеклу также отварить до готовности.

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Наталка Карпа с мужем и дочерью / Фото из инстаграммы Наталки Карпы

Готовим ушки:

  • Нарезаем лук мелкими кубиками и слегка поджариваем на подсолнечном масле.
  • Отваренные грибы пропускаем через мясорубку или измельчаем ножом.
  • К луку добавляем грибы, соль, перец и вместе жарим в течение 3–5 минут в среднем огне.
  • На столешницу высыпаем муку, делаем в ней небольшое углубление и разбиваем туда яйцо, щепотку соли. Все это слегка перемешиваем рукой. Затем постепенно добавляя воду, замешиваем тесто.
  • На присыпанной мукой столешнице раскатываем тесто (очень тоненько, 1–1,5 миллиметра).
  • Формой или стаканом выжимаем кружочки диаметром 4 сантиметра.
  • На кружочек выкладываем грибную начинку, плотно слепляем края вместе, соединяем в конце.
  • Ушки выкладываем в кастрюлю с кипящей водой. Доводим до кипения и варим 1–2 минуты.
  • Чтобы готовые ушки не слипались, перемазываем их растительным маслом.

Готовим борщ:

  • Вареную свеклу очищаем от кожуры и натираем на грубой терке.
  • Лук нарезаем соломкой и обжариваем на подсолнечном масле до золотистого цвета.
  • Добавляем в готовый лук свеклу и уксус, все перемешиваем и тушим 3–5 минут.
  • После этого добавляем свеклу, лавровый лист, соль и перец в кипящий грибной бульон.
  • Быстро доводим до кипения и варим на маленьком огне еще 3–4 минуты.

Подаем на стол:

Борщ наливаем в порционные тарелки, выкладываем ушки и присыпаем мелко нарезанной зеленью укропа.

Приятного аппетита!

Сочельник в семье Наталки Карпы / Фото из инстаграммы Наталки Карпы

Автор: Христина Кобак