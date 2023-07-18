Цены очень выросли, – Наталка Денисенко назвала сумму, которую потратила на отдых в Турции
Источник:Наталка Денисенко
Украинская актриса Наталка Денисенко вместе с сыном, кумой и ее детьми отправились отдыхать на море. Они сейчас находятся в Турции. Знаменитость поделилась, сколько потратила на летний отпуск.
Актриса, которая раньше рассказывала о россиянах в Турции, отметила, что по сравнению с прошлым годом, цены на отдых очень выросли. Сейчас Наталка Денисенко за отпуск на двоих с сыном заплатила на 20 тысяч гривен больше, чем в 2022 году.
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Наталка Денисенко о стоимости отдыха в Турции
В прошлом году перелет и гостиница (я и ребенок) стоили 70 тысяч гривен. В этом году цены очень выросли, и перелет и гостиница стоили 90 тысяч гривен. Это без дороги и гостиниц в Кишиневе,
– поделилась Денисенко.
Наталка Денисенко назвала стоимость отдыха в Турции / Скриншот по инстаграм-сторис
Кроме того, известно, что артистка остановилась в пятизвездочном отеле. По ее словам, там отличные условия. В частности, знаменитости нравится обслуживанием, еда и пляж.