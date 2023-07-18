Телеведущая, которая раньше умилила поклонников роликом как ее дочери прощаются с папой на вокзале перед путешествием в Турцию, ответила хейтерам, осуждающим ее за отдых на море. Она попросила не считать чужих денег.

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Лилия Ребрик отреагировала на хейт

Знаменитость убеждена, что не нужно осуждать людей, которые сейчас продолжают жить, отдыхать и радоваться. Мы не знаем, что с нами будет завтра, поэтому нужно наслаждаться жизнью сегодня и ценить каждый миг.

Не считайте чужих денег, не осуждайте и не думайте о чужой жизни: вы никогда не знаете, что действительно прячется за веселым смехом. Живите свою жизнь. Ловите момент. Ибо жизнь слишком хрупкая и никто не знает, будет ли завтра,

– написала ведущая.

Поклонники поддержали Лилию

"Не обращай внимания. Ты заслуживаешь этого отдыха как никто другой";

"Наслаждайтесь отдыхом. Вы заслужили каждую минуту";

"Очень хорошо, что вы нашли время для отдыха для себя и детей, ведь здоровая женщина и мать — это залог счастливой семьи. Победу мы должны встречать здоровыми и вдохновенными";

"Какое счастье, что вы вместе отдыхаете на море. Так приятно видеть ваши улыбки. Наслаждайтесь этим мгновением".

Несмотря на то, что в комментариях люди написали больше слова поддержки и пожелали хорошего отдыха ведущей с детьми, все равно некоторые пользователи не согласились со словами Лилии:

"Я считаю, что медийные люди не должны кичиться отдыхом на море. Они сейчас наоборот должны показывать совсем другой пример. Не нужно прикрываться своими детьми, что якобы все ради них";

"Военные гибнут, женщины, дети, а они выставляют свой отдых. Кому оно нужно? Отдыхайте, но без своих циничных фотографий";

"Война только у тех, чьи близкие воюют. Война у тех, у кого кто-то погиб. У волонтеров это только повод отклониться от службы. У остальных людей войны нет".

К слову, в летний отпуск также уехала украинская актриса Наталья Денисенко. Она вместе с сыном и кумой с детьми отправились на отдых в Турцию. Однако, как отмечает Наталья, там сейчас много россиян. Актриса добавила, что у нее пока не было конфликтов с ними.