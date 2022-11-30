Данилко рассказал, как Наталья Сумская спасает его, когда дома на Крещатике выключают свет

Всю великую войну Андрей Данилко живет в своей роскошной квартире на Крещатике. Там тоже время от времени выключают свет, так что у певца несколько вариантов, чем занять себя в темноте. Один из них – слушать аудиокниги, озвученные Натальей Сумской.

Андрей Данилко вспомнил, что отключение света застали его, когда вернулся в Киев с гастролей. Лифт не работал, поэтому он "пер огромный гастрольный чемодан на верхний этаж в гробовой тишине и темноте". Работать на студии, по словам звезды, тоже невозможно, ведь отключения с графиками не совпадают, а зря гонять команду с левого берега на правый он не хочет.

Читайте также Евгений Клопотенко назвал свои заведения, где можно бесплатно выпить чаю и зарядить гаджеты

Почему именно Наталья Сумская спасает Данилко без света

Шоумен говорит, что отключение света его раздражает, но воспринимает это как данность, потому что война. Сначала Данилко не мог расслабиться, а сейчас смотрит старые фильмы, спектакли программы, слушает радио или аудиокниги, озвученные актрисой Наталией Сумской. Он уже несколько раз переслушал "Кайдашеву семью" и говорит, что ее голос успокаивает.

Смотрю какие-нибудь старые фильмы и спектакли времен своего детства. Есть очень теплые программы из семидесятых, которые сейчас преподают в хорошем качестве. Благодаря им есть иллюзия, что я возвращаюсь в мирное время. Кроме того, слушаю аудиокниги. Мне очень нравится, как читает Наталья Сумская, для меня очень важен голос. Она читает очень атмосферно, появляется чувство покоя,

– поделился Андрей Данилко.

Интересно, что младшая сестра Натальи Сумской Ольга придумала, как готовить во время отключения света, когда весь дом на электричестве. Они с Виталием Борисюком варили суп прямо в подъезде на туристической горелке и приказывали: "Не пропадем. Такие лайфхаки, украинцы ко всему приспособились".

Певице MamaRika вообще пришлось трое суток жить без света, воды и связи. Поскольку у них с Сергеем Середой полуторагодовалый сын Давид, то пришлось купить генератор, однако "смолить" его круглосуточно они не могут.