Наталья Могилевская раскошелилась и сделала Дантесу неожиданный подарок

На днях Владимир Дантес собрал фанатов на первых сольниках. За кулисами Наталья Могилевская преподнесла ему неожиданный сюрприз – подарила права на песню "Девочка Оля".

В большой шоу-биз Владимир Дантес вернулся в октябре 2019 года. За два года он выпустил первый альбом и собрал два сольных концерта. На одном из них собрался весь звездный бомонд – Монатик, Оля Полякова, Надя Дорофеева, Маша Ефросинина и экс-наставница Наталья Могилевская.

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Народная артистка, которая была продюсером Дантеса после "Фабрики звезд", пришла на мероприятие не с пустыми руками. Она преподнесла певцу знаковый подарок – права на песню "Девочка Оля", которая сделала его популярным в составе группы "ДиО.фильмы".

В этот значимый и важный день я решила подарить Вове подарок. В жизни Дантеса было две важных встречи и две важных девушки. Одна – девушка Надя, а вторая – девушка Оля. Это права на исполнение песни "Девочка Оля",

– поделилась Наталья Могилевская.

Следует отметить, что муж Дорофеевой не стал откладывать премьеру трека. На сольнике в Киеве он спел "Девочка Оля" уже без Вадима Олейника.

"Вова, поздравляю тебя с первым сольным концертом в Киеве! Ты особенный артист! Я всегда верила и верю в тебя", – пишет Могилевская об экс-подопечном.

Реакция сети на подарок Натальи Могилевской

Заметим, что Наталья Могилевская осталась в хороших отношениях не со всеми своими подопечными. Она громко поскандалила со Светланой Тарабаровой , когда та ушла из гелз-бэнда Real O.

На фанатов Владимира Дантеса сразу же нахлынула ностальгия. Они поблагодарили бывшего продюсера своего кумира за подарок и посоветовали передать в его репертуар еще один трек – "Наоборот":