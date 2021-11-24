33-летний Владимир Дантес устроил настоящую вечеринку на снегу. Во дворе загородного имения он сфотографировался с коктейлем и мандаринами, однако фанатов смутил его внешний вид.
К теме Ирина Горова объяснила, почему не продюсирует Дантеса и не дает Дорофеевой записать с ним дуэт
На снег певец вышел в смелом образе – в ярких желтых шортах, но с шарфом и ботинками. Он не просто показал обнаженный торс, а заявил, что в таком look ждет жену Надю Дорофееву.
Обожаю день, когда идет первый снег! Для меня этот день самый веселый. Я сразу включаю All I Want for Christmas Is You, начинаю дико танцевать и петь… Надя, поезжай скорее домой,
– подписал Владимир Дантес.
Владимир Дантес в шортах на снегу / Фото из инстаграма певца
Не пропустите Светлана Тарабарова показала, как радовалась первому снегу с мужем и детьми: милое видео
Курьезная реакция сети
Фаны Владимира Дантеса взорвались комментариями. Одни советовали немедленно встать со снега, чтобы ничего не отморозить и не заболеть перед первым сольником, в то время как другие обращались к Наде Дорофеевой. Пользователи инстаграма умоляли певицу ехать домой быстрее, чтобы дать мужу взбучку:
- "Под Новый год ангину хочешь?";
- "Фото – отвал башки. Надеюсь, никто ничего не отморозил";
- "Только попробуй заболеть! У меня дочь купила билет на твой концерт";
- "Вместо того чтобы делать концерт, он сидит на снегу и мерзнет";
- "Еще одна причина, почему нет Дантесиков";
- "Как ты там? Не замерз? Смотри, Надя скоро приедет, и даст, что ты без курточки на улице в снег";
- "Надя, поезжай уже скорее, замерзнет же";
- "Надя, поезжай скорее домой! Вова без шапки".