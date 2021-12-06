В большой шоу-биз Владимир Дантес вернулся в октябре 2019 года. За два года он выпустил первый альбом и собрал два сольных концерта. На одном из них собрался весь звездный бомонд – Монатик, Оля Полякова, Надя Дорофеева, Маша Ефросинина и экс-наставница Наталья Могилевская.
Читайте также Владимир Дантес в одних шортах вышел на первый снег: курьезная реакция сети
Народная артистка, которая была продюсером Дантеса после "Фабрики звезд", пришла на мероприятие не с пустыми руками. Она преподнесла певцу знаковый подарок – права на песню "Девочка Оля", которая сделала его популярным в составе группы "ДиО.фильмы".
В этот значимый и важный день я решила подарить Вове подарок. В жизни Дантеса было две важных встречи и две важных девушки. Одна – девушка Надя, а вторая – девушка Оля. Это права на исполнение песни "Девочка Оля",
– поделилась Наталья Могилевская.
Следует отметить, что муж Дорофеевой не стал откладывать премьеру трека. На сольнике в Киеве он спел "Девочка Оля" уже без Вадима Олейника.
"Вова, поздравляю тебя с первым сольным концертом в Киеве! Ты особенный артист! Я всегда верила и верю в тебя", – пишет Могилевская об экс-подопечном.
Реакция сети на подарок Натальи Могилевской
На фанатов Владимира Дантеса сразу же нахлынула ностальгия. Они поблагодарили бывшего продюсера своего кумира за подарок и посоветовали передать в его репертуар еще один трек – "Наоборот":
- "Супер, что подарили ему права на песню! Ее все равно мог исполнять только он! От других она бы не зашла";
- "Классно, что подарили права на эту песню. Хотелось бы, чтобы Дантес еще пел песню "Наоборот";
- "Спасибо, что подарили Вове права на эту песню. Великолепный артист";
- "Какая песня, с ней он начинал с Олейником. Как я болела за них на "Фабрике".