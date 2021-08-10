Наталья Могилевская призналась, сколько сбросила килограммов за месяц диеты

Успешная украинская певица Наталья Могилевская продолжает придерживаться диеты и работает над своим похудением. Она уже избавилась от 5 килограммов, но не планирует на этом останавливаться.

Популярная украинская певица Наталья Могилевская придерживается 3 главных правил на своей диете – водный режим, трехкратный график и биоритмика питания. Именно они помогают знаменитости работать над своим телом и совершенствовать его.

Смотрите также Наталья Могилевская отпраздновала день рождения на Днепре: фото

Насколько похудела Наталья Могилевская

Исполнительница рассказала, что более месяца придерживается определенных правил в питании. За это время она сбросила 5 кг. Однако это не конец пути к желанному телу – Наталья хочет избавиться еще от 5 кг.

Я на диете больше месяца, сбросила пять килограммов. Сейчас был небольшой период отдыха, я позволила себе поесть фруктов, которых нельзя было. И сейчас хочу еще минус пять килограммов,

– рассказала Могилевская.

Наталья Могилевская о диете / Фото с инстаграм-сториз

Как проходит похудения Могилевской