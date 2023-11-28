В компании Кузьмы Скрябина: Наталья Могилевская показала архивные фото
Источник:Наталья Могилевская
Певица Наталья Могилевская обнародовала кадры из архива. На некоторых она позировала вместе с Андреем Кузьменко.
Наталья Могилевская обнародовала на своей странице. Это сообщение звезда посвятила автору некоторых ее хитов.
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Могилевская показала кадры из архива
Исполнительница рассказала о Наталье Лей, жене ее гитариста Сергее Пидкауре, с которым она работает более 20 лет. Наталья Лей написала уже много песен, среди которых трек "Полюби меня такой".
И вот сегодня мы снова вернулись к сотрудничеству. Она автор песни "Я повертаюсь", которую вы все так полюбили. Она очень волновалась за продакшн этой песни, потому что вложила в нее очень много личных ощущений, потому что сама пережила возвращение и страшную ностальгию по Украине. Сейчас она здесь. И очень счастлива за нашу премьеру,
– поделилась Могилевская.
Наталья Могилевская показала в сети архивные фото примерно 10-летней давности, среди которых есть кадры с Сергеем Пидкаурой, Наталией Лей, а также Андреем Кузьменко.
Наталья Могилевская с друзьями / Фото из инстаграма Могилевской
Наталья Могилевская с друзьями / Фото из инстаграма Могилевской
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