Наталья Могилевская записала на видео реакцию телеведущей на ее новую песню. Ролик звезда опубликовала в сети.

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Леся Никитюк смешно отреагировала на песню Могилевской

"Послушай, новая песня. Скажи, что ты думаешь", – попросила Наталья Могилевская у Леси Никитюк.

Артистка включила в телефон музыку, а ведущая моментально поднялась с кресла и вышла из кадра.

"Уже супер!" – смешно прокомментировала Никитюк.

"Друзья мои, чтобы вы так быстро в Украину возвращались, как Леся Никитюк поняла, что это хит!" – с улыбкой добавила Наталья Могилевская.

Могилевская включила Никитюк новую песню: видео

Какой трек представила певица

На днях Наталья Могилевская выпустила песню "Я повертаюсь", которую посвятила всем вернувшимся домой. Тем, кого ждут, возвращающимся к жизни после болезни.

Она – призыв быть смелым, она просьба не забывать свои корни, не терять мечту на победу и возможность вернуться в Украину. О военных, способных вернуться к жизни после ранений. О профессионалах, способных найти свою работу в других сферах. Эта песня о возвращении к себе,

– комментировала премьеру артистка.

Наталья Могилевская – "Я повертаюсь": смотрите видео онлайн



