Народная артистка Наталья Могилевская на сцене уже более 25 лет, поэтому видела, как начинали свой путь множество украинских звезд. Не стала исключением и экс-цчастница группы "Время и Стекло", а теперь сольная певица Надя Дорофеева. Могилевская показала, как она делала свои первые шаги в шоу-бизнесе.

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Видео выступления 15-летней Нади Дорофеевой

Архивный ролик – эпизод талант-шоу "Шанс", ведущими которого были Андрей Кузьменко и Наталья Могилевская. К тому времени уже легендарная певица объявляла 15-летнюю участницу музыкального проекту Надю Дорофееву. Тогда она была блондинкой и зажгла на сцене с танцевальной песней.

Обещанный топ факт о Наде Дорофеевой, который никто не помнит! 16 лет назад совсем юная, но энергичная, харизматичная и яркая Надя уже покоряла сцену "Шанса" под руководством Кузьмы,

– написала артистка.

"Надя, продолжай свой путь, ты звезда! С Днем рождения", – завершила Могилевская. Сама же Надя Дорофеева никак не отреагировала на поздравление коллеги.

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Добавим, в день рождения Надя Дорофеева показала дерзкий образ. 31-летняя артистка поделилась фото в лакированных лосинах и перчатках, которые соединила с коротким топом с блестками.