Есть священные вещи, – Могилевская призналась, почему не уехала из Украины после начала войны

Украинская певица Наталья Могилевская после начала полномасштабного вторжения ни разу не уезжала из Украины. Артистка объяснила, почему для нее важно оставаться дома.

В новом интервью Могилевская призналась, что приняла решение не выезжать из Украины, несмотря на опасность. Она уже готовится к зиме в условиях войны.

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Почему Могилевская не уехала из Украины

Певица считает, что народный артист должен быть со своим народом. Она сравнила это с женитьбой, ведь пара обещает друг другу "быть в горе и радости".

25 лет люди приходили на мои концерты. Как я могу бросить страну, когда что-нибудь случилось?... Есть какие-то вещи, которые должны быть священными. Этот народ дарил мне настоящую любовь, поэтому я решила для себя этот остающийся здесь вопрос,

– высказалась Могилевская.

Звезда добавила, что уже готовится к зиме в условиях войны, потому что живет в частном доме. В частности, она закупила солярку, чтобы не было холодно.

"В прошлом году было очень тяжело и очень холодно. У нас частный дом. В этом году мы готовы. Мы уже поставили аккумулятор. Есть печка, полный двор дров", – рассказала певица.

Могилевская остается в Украине