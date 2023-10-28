На фронте сейчас служит его двоюродный брат. Поэтому Добрынин часто делает собрание, чтобы обеспечить его всем необходимым.
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Пойдет ли Добрынин воевать
Телеведущий в новом интервью признался, что пока не получал повестки. Однако Никита планирует идти воевать. Он считает, что выбора нет, все мужчины будут воевать.
На вопрос ведущей, будет ли Добрынин делать справку об инвалидности, он ответил, что нет, хотя его мама врач.
Я не буду делать справку об инвалидности, хотя у меня есть определенные проблемы со здоровьем, и мама — врач, но она нет… Вряд ли из-за нее можно было бы. Я бы это специально ни в коем случае не стал делать. Чтобы придумать себе болезни? Нет,
– высказался Никита.
Он добавил, что его двоюродный брат сейчас на войне. Он лично придерживается мнения, что без тыла нет фронта.
"Пока я его поддержка. Когда он пошел служить, то нужно было резко собрать 54 тысячи гривен за один день, чтобы обеспечить его бронежилетом, каской, очками. Также собираю донаты", – сказал Добрынин.
Смотрите интервью с Никитой Добрыниным: видео
Готовы ли звезды воевать: последние новости
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