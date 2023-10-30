У новому інтерв'ю Могилевська зізналася, що прийняла рішення не виїздити з України, попри небезпеку. Вона вже готується до зими в умовах війни.
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Чому Могилевська не виїхала з України
Співачка вважає, що народний артист має бути зі своїм народом. Вона порівняла це з одруженням, адже пара обіцяє одне одному "бути в горі та радості".
25 років люди приходили на мої концерти. Як я можу кинути країну, коли щось трапилося?... Є якісь речі, які мають бути священними. Цей народ дарував мені справжню любов, тому я вирішила для себе це питання, що залишаюся тут,
– висловилася Могилевська.
Зірка додала, що вже готується до зими в умовах війни, адже живе в приватному будинку. Зокрема, вона закупила солярку, щоб не було холодно.
"Минулого року було дуже важко і дуже холодно. У нас приватний будинок. Цього року ми готові. Ми вже поставили акумулятор. Є грубка, повний двір дров", – розповіла співачка.
Могилевська залишається в Україні
- З перших днів повномасштабного вторгнення Наталія Могилевська допомагає українцям та жодного разу не покидала Україну. Раніше артист Павло Зібров розхвалив співачку за те, що вона, як жінка, могла виїхати в Європу, але натомість з перших днів війни виступала в бомбосховищах і метро.
- Влітку цього року Наталя Могилевська відвідала звільнену частину Донеччини. Зірка показала фото з деокупованої території та поділилася враженнями від поїздки.
- Співачка також виступала в Ізюмі. Вона заспівала для військових та місцевих мешканців, які продовжують жити поблизу лінії фронту.
- А минулого року Могилевська зняла кліп на пісню "Я вдома" на руїнах у Бучі, Ірпені, Гостомелі. Вона пояснила це так: "Я вирішила знімати там, аби донести світу все, що там сталося, і закарбувати це в пам'яті назавжди".