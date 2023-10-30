В новом интервью Могилевская призналась, что приняла решение не выезжать из Украины, несмотря на опасность. Она уже готовится к зиме в условиях войны.
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Почему Могилевская не уехала из Украины
Певица считает, что народный артист должен быть со своим народом. Она сравнила это с женитьбой, ведь пара обещает друг другу "быть в горе и радости".
25 лет люди приходили на мои концерты. Как я могу бросить страну, когда что-нибудь случилось?... Есть какие-то вещи, которые должны быть священными. Этот народ дарил мне настоящую любовь, поэтому я решила для себя этот остающийся здесь вопрос,
– высказалась Могилевская.
Звезда добавила, что уже готовится к зиме в условиях войны, потому что живет в частном доме. В частности, она закупила солярку, чтобы не было холодно.
"В прошлом году было очень тяжело и очень холодно. У нас частный дом. В этом году мы готовы. Мы уже поставили аккумулятор. Есть печка, полный двор дров", – рассказала певица.
Могилевская остается в Украине
- С первых дней полномасштабного вторжения Наталья Могилевская помогает украинцам и ни разу не покидала Украину. Ранее артист Павел Зибров расхвалил певицу за то, что она, как женщина, могла уехать в Европу, но с первых дней войны выступала в бомбоубежищах и метро.
- Летом этого года Наталья Могилевская посетила освободившуюся часть Донбасса. Звезда показала фото с деоккупированной территории и поделилась впечатлениями от поездки.
- Певица также выступала в Изюме. Она спела для военных и местных жителей, продолжающих жить вблизи линии фронта.
- А в прошлом году Могилевская сняла клип на песню "Я дома" на развалинах в Буче, Ирпене, Гостомеле. Она объяснила это так: "Я решила снимать там, чтобы донести миру все, что там произошло, и запечатлеть это в памяти навсегда".